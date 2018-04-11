幕後推手辜仲諒 親力親為

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中國時報

這場以「毒品法庭」、「多元處遇方案」為議題的國際研討會，吸引逾200位國內外法律、醫學及學術界專業人士爭相報名，會場座無虛席、冠蓋雲集，法務部、衛福部、調查局、刑事局官員在台下認真聽講、勤做筆記，就連美國在台協會也派員參加，不少與會者甚至是特地請假，從中南部趕來參與盛會。

從3年前催生基金會成立，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒，堪稱是這場盛會的最重要幕後推手，他曾多次在公開場合提及，許多朋友不解他為何要做這件吃力不討好的事，如今看起來，反毒這項艱難的任務，他確實很用力在做，也成功銜接了國際的視野。

事實上，這是台灣首次聚集如此堅強陣容的國際反毒專家卡司，遠從美國、德國、日本等國的多位專業人士來台研討交流，石塚伸一教授是日本毒品法庭及毒品戒癮治療的先驅；德國杜賓根大學法學教授Hans-Jurgen Kerner在歐洲毒品防制領域享有崇高地位；有18年毒品法庭資歷的美國資深法官Christine Carpenter也現場經驗分享。

為了推動反毒教育，辜仲諒更不惜動用其人脈四處奔走，他與法務部合作，也透過與石塚伸一教授有40年交情的台灣大學法律系教授李茂生居中牽線，終於順利邀請到美國緝毒署教育基金會（DEA）的專家、美國毒品法庭資深法官Carpenter、許多檢察官指名推薦的德國國際犯罪學專家Kerner教授，以及日本石塚伸一教授等國際毒品防制專家特地來台，促成此次重量級的國際研討會。

這也是中國信託反毒教育基金會繼去年10月與法務部合作「強化矯正機關攜子入監處遇措施」之後，有鑑於歐美行之有年的毒品法庭經驗，與毒癮戒治及多元處遇模式，值得為台灣借鏡，更為台灣反毒教育寫下新里程碑。

(中國時報)

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