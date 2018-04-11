律師遭FBI突襲搜查 川普抓狂

2018年04月11日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

聲稱曾與川普發生婚外情的A片女星「暴風女」丹尼爾斯表示，她如果知道2016年在保密協議上簽字的並非川普本人，她就不會簽署該份協議。（美聯社）

川普私人律師柯恩的辦公室、住家與飯店房間遭到聯邦調查局突襲搜查，部分疑似與「通俄門」相關文件與電郵遭到查扣。（美聯社）

美國聯邦調查局（FBI）9日突襲搜查總統川普私人律師柯恩（Michael Cohen）的辦公室、住家與飯店房間，查扣部分疑似涉及「通俄門」的文件及電郵，以及柯恩向川普緋聞對象、A片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付「封口費」的紀錄。川普為此大發雷霆，痛批FBI「攻擊整個國家」，還暗示考慮辭退司法部長賽申斯及通俄門獨立檢察官穆勒。

穆勒轉介提搜索令

據知情人士透露，聯邦檢察官正在調查柯恩涉入的金融詐欺與逃稅案，柯恩支付丹尼爾斯封口費可能違反競選規定，2016年川普競選總統期間收受的外國援助也是本次蒐證目標。知情人士還指，FBI與司法部長辦公室要求提供前白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）與柯恩往來的電子郵件，以調查2016年6月9日川普長子小川普與女婿庫許納是否與1個承諾提供競選對手希拉蕊黑資料的俄羅斯團體會面。

痛批FBI攻擊國家

川普最新的推特砲口對向獨立檢查官穆勒。稱律師-當事人的特權已死！（Attorney-Client privilege is dead)，暗指調查破壞了律師和客戶之間保持秘密的特權。他並在稍早的記者會大發雷霆：「我聽說他們（FBI幹員）闖入我私人律師的辦公室…這實在可恥，根本就是獵巫，更是對我們國家的攻擊。」

川普批評，穆勒帶領的通俄門調查小組充滿了利益衝突與偏見，且他們對前國務卿希拉蕊的「電郵門」案視而不見，「很多人都說我應該開除他，因為他們什麼都沒發現，我們再看看吧！」他也抨擊司法部長塞申斯迴避通俄門調查，「對我們國家而言是個糟糕的錯誤」，早知如此，當初他就不會任命賽申斯為司法部長。

揚言開除司法部長

聲稱曾與川普發生婚外情的「暴風女」丹尼爾斯，9日向法院提出聲請文件，表示她如果知道2016年在保密協議上簽字的並非川普本人，她就不會簽署該份文件，也不會收下13萬美元封口費。此前，柯恩曾坦承自己替川普支付這筆款項，以顯示他對川普的忠誠。

此外，據《紐約時報》報導，穆勒團隊正在調查2015年9月烏克蘭億萬富豪平丘克（Victor Pinchuk）向川普基金會捐款15萬美元的事件。據悉，平丘克認為川普篤定可獲共和黨提名為總統候選人，因此決定捐款，以換取川普當月在基輔1場會議中透過影片露面20分鐘。

(中國時報)