川普取消南美行 軍艦駛向敘利亞

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中國時報
／綜合報導

中東戰雲密布，美俄在敘利亞問題上對峙，美國總統川普取消了南美之行，坐鎮指揮應對敘利亞危機。川普並威脅會在最快24小時內決定是否對敘利亞採取「強有力回應行動」，暗示對大馬士革展開軍事打擊行動。美軍伯克級的「唐納庫克號」導引飛彈驅逐艦，已駛離塞浦路斯，朝向敘利亞外海的地中海東部前進。俄羅斯當局則警告，美對敘任何軍事行動，將招致「嚴重惡果」。

川普10日突然宣布，美總統川普為聚焦「監督美國應對敘利亞問題」，決定取消本周稍晚的拉丁美洲訪問行程。這原是川普上任後首個拉美訪程，改由副總統彭斯代替。

美正考慮與盟邦對敘展開聯合軍事行動，美軍伯克級的「唐納庫克號」導引飛彈驅逐艦，已駛離塞浦路斯，朝向敘利亞外海的地中海東部地區前進。伯克級驅逐艦可搭載60枚戰斧巡弋飛彈，而「唐納庫克號」是當前美軍部署在地中海地區唯一可對敘境目標發動巡弋飛彈攻擊的軍艦。川普更於24小時內第二度與法總統馬克洪通電話，商討此事。法國總統府發言人葛希沃指出，美法領導人分享情報後，「理論上證實敘境確有化武攻擊」，一旦認定是敘國政府軍「跨越紅線」，將一同堅決動武嚴懲。

川普去年4月曾下令兩艘神盾艦發射59枚「戰斧」巡弋飛彈，攻擊敘國政府軍實施毒氣攻擊的根據地沙伊拉特基地，懲罰敘國政權以化武造成上百人傷亡。

法駐聯合國大使德拉特9日在安理會控訴，敘國杜馬城7日攻擊案死傷者症狀顯示，係遭混合氯氣增強致命性的神經毒劑所害，而敘政府軍能製造這種化武且有使用動機。

美駐聯合國大使海莉接力譴責，支持敘國政府的俄國，「手上沾滿敘國孩童鮮血」，她並稱敘國總統阿塞德是「喪失人性的怪物」。海莉呼籲安理會10日表決通過決議案、授權對敘國化武展開新調查。然而，俄國認為草案有「諸多難以接受項目」，堅決反對。

(中國時報)

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