兩岸三地名媛 重現端莊之美

2018年04月11日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

一場兩岸三地的美麗盛事，中華旗袍文化藝術交流學會成立大會，10日在台北美福大飯店舉行，創會理事長石淑平獲各界高度認同與肯定，有「中國旗袍教父」之稱的上海市非物質文化遺產保護協會會長高春明，與多位兩岸旗袍界名媛到場祝賀；大會並邀藝術大師歐豪年、前故宮博物院院長周功鑫到場授證、頒授印信。

創會理事長石淑平表示，旗袍是最能顯示中華婦女端莊、優雅體態的服飾，能讓女性曲線美充分展現出來，透過旗袍穿著，學習外在儀態之美，充實內在涵養，呈現中華女性含蓄內斂、細膩而典雅的氣質。

石淑平指出，旗袍是她的前世情人，新成立的中華旗袍文化藝術交流學會，人才濟濟，從年輕的全球城市小姐、中國小姐、模特兒，到資深港台知名影星，更匯聚來自工商業界，成就不凡的菁英投入，奉獻所長，致力參與各個慈善公益的演出。

高春明說，他這次來台有三緣，一跟活動、二跟石淑平、三跟旗袍有緣，原本在上海有「非遺」審查撞期，後來那邊延期，這邊就來成了，「海派旗袍」已列入非物質文化遺產，希望大家攜手發揚光大。

兩岸三地名流也以行動支援學會，顧問群陣容堅強，周功鑫任榮譽理事長、資深名模王榕生任榮譽顧問、知名導演黃以功、上海市非物質文化遺產保護協會會長高春明、魏海敏、黃君璧文化藝術協會會長黃湘詅等人出任文化顧問。

此外，上海中外文化交流協會旗袍藝術專業委員會會長劉佩珠、重慶市旗袍服飾協會會長皮飛霞、安徽省廣德縣旗袍文化協會會長陳冬梅、香港金枝玉葉旗袍會長胡玉貞、美體小舖董事長黃慧娟、美福飯店董事黃碧雲等多人擔任學會顧問。

(中國時報)