北韓願分階段同步實現無核化

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中國時報
／綜合報導

南北韓元首峰會本月底即將登場。美朝峰會也有進一步發展。川普9日表示，計畫在5月或6月初會見金正恩，期盼這場兩國元首史上首度會晤，最終能促成北韓終結核武計畫。北韓則首度表明，「可以通過階段性、同步的措施解決半島無核化問題」，這是北韓官方首次提出，可通過「分階段同步措施」實現無核化，暗示北韓願意非核化，但美韓也必須確保南韓非核化或美國不能在朝鮮半島部署核武器。

川普在召開內閣會議之前告訴記者，「我們將在5月或6月初會見他們。我認為雙方都會給彼此高度尊重，但願我們能在北韓無核化達成協議」。川普指出，「希望（兩國）建立一個與以前大不相同的關係」。

川普表示，假如回到10年前，兩國達成朝鮮半島無核化的共識會容易得多。美國官員8日指出，北韓已告訴美國，當金正恩會見川普時，願商討朝鮮半島非核化問題。然而峰會舉行地點和確切日期都尚待公布。自從金正恩掌握大權，北韓核武與飛彈計畫進展快速，並且被認為快要具備射程遠達美國本土的核彈。

巧合的是，美國總統川普釋出將與金正恩會面消息後，金正恩也在9日舉行的北韓勞動黨中央政治局會議中，首度提到與美國會談的前景。北韓官媒朝中社10日報導，金正恩主持該次黨中央政治局會議，除了討論今年國家預算外，也對近期朝鮮半島形勢發展做出報告。

金正恩提到，本月27日將於板門店「和平之家」與南韓總統文在寅舉行元首會談。之後他表示，將深入分析、評估當前兩韓關係發展方向，以及北韓和美國對話的前景。雖然金正恩可能意指他與川普的會面，但並未在會議中直接證實。

(中國時報)

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