陸美鬥而不破 不會全面衝突

2018年04月11日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

貿易戰激起陸美對立，學者預測未來半年陸美兩強格局維持「鬥而不破」的態勢。淡江陸研所榮譽教授趙春山昨日在「中美強權大較量」政軍兵棋推演活動上表示，大陸會盡力避免與美國直接衝突，因為一旦全面衝突，不僅會影響兩個一百年目標，還將鼓勵台獨等分裂勢力，破壞統一進程。

對於近來傳出國防部長嚴德發秋天將赴美參加美台國防工業會議並訪五角大廈、美國或透過日本對台間接提供潛艦技術協助。中華戰略學會研究員張競認為，只要日本有動作，大陸將會透過法律戰、外交戰、經濟戰，三管齊下施壓，在國際宣傳日本違反軍控協議，在大陸則制裁相關日本廠商。同時，若顏德發訪問五角大廈，大陸也將出台反制措施，限制相對級別的美國官員訪陸。

陳一新則表示，今年是中日友好條約40周年，潛艦技術消息一出，「見光死」機會很大；美國或同意嚴德發前往五角大廈，但也只是當籌碼換取大陸退讓。

由中國時報與中華戰略暨兵棋研究協會主辦的「中美強權大較量」政軍兵棋推演10日在台北舉行，邀請中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、淡江陸研所榮譽教授趙春山、文化大學講座教授陳一新、中華戰略學會研究員張競、政大外交學系副教授盧業中等專家學者與會。

關於朝鮮半島問題，趙春山表示，朝鮮問題與台海問題有相當的聯繫，如果朝鮮問題能以和平方式解決，當然有利於台海和平解決。「這會給台海啟示，自己的問題要自己來，不要期待外人幫你解決問題。」

(中國時報)