不實爆料 段宜康仍判賠20萬

2018年04月11日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委段宜康在4年前「九合一」選舉期間，於臉書不實爆料，指以無黨籍參選彰化縣長的前台聯立委黃文玲，與國民黨籍候選人林滄敏共用藍營金主，黃憤而提告並求償。高院10日維持一審認定，判決段宜康須賠償黃文玲20萬元，並且在臉書刊登道歉啟事1天。全案仍可上訴。

有過失責任 臉書登道歉

2014年11月，段宜康在臉書發文「彰化的選舉真是詭異。一個前綠營候選人堅持打到底，而且專以攻擊民進黨魏明谷為職志，這是第一個詭異之處。第二個詭異處，前綠營的黃文玲和國民黨的林滄敏竟然共用一個金主。」

黃文玲認為段宜康的言論已貶損其名譽，憤而提告並求償1000萬元。刑事部分，一審依違反選罷法將段宜康判刑4月、可易科罰金，褫奪公權1年，但高院審理後，認為段有盡合理查證義務，逆轉改判段宜康無罪，案經上訴，最高法院駁回定讞。

民事部分，台北地院審理後認為，段宜康的言論侵害黃女名譽，須賠償20萬元，且在臉書刊登道歉啟事1天；但段宜康認為刑事獲判無罪定讞，不需要再賠償，黃文玲則要求段應該再給付200萬元，段、黃2人都不服判決，提起上訴。

高院審理後認為，段宜康未合理查證，卻發表損害黃女名譽的言論，段主觀上雖然沒有誹謗的故意，但卻有過失責任；考量段宜康在發表言論之前，曾經向相關證人查證，但未進一步向證人的消息來源求證，他過失損害黃的程度尚非重大，所以駁回上訴、維持一審判決。

馮光遠諷金 加碼賠50萬

此外，作家馮光遠撰文諷刺國安會前祕書長金溥聰與前總統馬英九有「特殊性關係」，被金溥聰提告獲判無罪定讞後，3年前他又在臉書以「法院認證的男妓」、「混蛋」等批評金，遭金溥聰提告求償，法院一審判馮應賠償15萬元，他不服提起上訴，高院10日也加碼改判馮應賠50萬元，且須刊登道歉啟事。

而金溥聰被馮光遠指與前總統馬英九有「特殊性關係」，提告求償部分，高院上月更一審判決馮光遠須賠償50萬元。

(中國時報)