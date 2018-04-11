首例 7度上媒體開脫 陳志祥送評鑑

2018年04月11日 04:11 中國時報 林偉信 、 李其樺 ／綜合報導 ／綜合報導

法官陳鴻斌性騷擾女助理再審輕判後，承審的職務法庭法官陳志祥7度上媒體辯稱陳鴻斌是婚外情未遂，並非性騷擾，司法院調查認為，陳志祥遲交判決書，且在判決書尚未對外公布前，發表不當言論，損害司法尊嚴及人民對司法信賴，10日將他送交法官評鑑。陳志祥成為首位因上媒體發言不當遭送評鑑的司法官。

記者致電基隆地院法官陳志祥，至截稿前未取得他回應；地院書記官長黃錫煒表示，此案為法官於職務法庭個人之事，與地院無關，不方便代為評論。

陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理遭職務法庭懲戒判決免除法官職務，陳提再審後，職務法庭改判只需罰薪1年，引發各界譁然，監察院提起再審，蔡英文總統也發文表達對兩性平等還有一段路要走的看法。

由於承審法官陳志祥對外聲稱判決沒有問題，還說陳鴻斌只是試圖發展婚外情，從證據看2人是「兩情相悅」，加上判決書在宣判後遲未出爐，司法院決定對陳志祥言行展開調查。

司法院指出，職務法庭懲戒案件的判決原本，應在判決宣示後，當日交付法院書記官，但陳志祥卻在宣判後逾一周才交付，確有遲延；且他在判決書尚未完成和對外公布前，未經合議庭同意及授權，接受各媒體採訪，也違反規定。

陳志祥接受調查辯稱，發言是善意澄清事實，但司法院認為他連續7次在媒體上發表充滿爭議性的言論，且這些言論事後在判決書也沒有認定及記載，他的言行逾越必要程度，損及司法形象及國民信任，違反法官倫理及法官法。

司法院表示，為避免對女助理造成再度傷害，不願一一列舉陳志祥的不當言論，但陳描述女助理心理狀態的言論相當不妥適；他說，未來法官對於具體個案得否向媒體說明，如何適時適當發言，將訂定法官在媒體發言準則，同時會要求法官在判決書製作完成後才宣判。

(中國時報)