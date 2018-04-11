女書記官輕生 爆遭職場霸凌

2018年04月11日 04:11 中國時報 李文正 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

士林地院方姓離職女書記官上月底上吊身亡，有人在臉書社團「靠北書記官」貼文指方係遭法官職場霸凌離職，並在重回職場面試時，遭口試委員提問如果像之前一樣遇到搭配不來的法官會不會離職，受到刺激，才結束生命。士林地院10日強調口試過程未惡言相向，對此深表惋惜與不捨。

貼文指出，民事庭書記官和法官相處不好，法官曾拿法典摔桌子，她撐不下去離職。今年3月21日面試時，民事科長用尖酸言語刻薄她，隔兩天傳出上吊自殺消息，4月2日榜單上就把她名字排在候補名單。

貼文5問書記官長、民事科長，包括遭職場霸凌是否會提供協助？科長是否會用尖酸刻薄語氣和同仁說話？面試言詞為何？甚至提到「清明時節，各位長官們，體制內的冤魂，是否入夢？」

士院表示，方姓書記官2004年考上書記官在新北地院服務，2010年調至士院，曾與法官開庭時口角，其他庭長進入法庭幫忙協調。民事科長詢問她是否要換法官，方當時拒絕慰留選擇離職，理由是要照顧年邁的母親。

去年6月，士院招考書記官，方通過初審，卻當場表明放棄，今年再度應試。口試並問她為何又回來？方表示，母親已有外勞照顧，才有時間出來工作。

士院強調，口試過程順利，未有尖酸刻薄話，都是一般求職面試的問話，結束後方女還與舊識聊天才離開，沒有情緒反彈，經甄審會議將排名第5的方女，除正取3名外，列為備取第2名。

其他書記官表示，方平時工作認真，面談後曾說很想要回士林，得知她輕生留下年邁失智的母親，感到難過與不捨。處理員警指出，方的遺書是在多天前已寫好，內容主要交代後事，並未提及職場霸凌，疑因久病和經濟壓力，家人也沒有意見。

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(中國時報)