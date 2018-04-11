大巨蛋停工 除鏽修繕須17億

國民黨台北市長參選人丁守中（右）和市議員王鴻薇（左）等人10日前往延宕多時的台北大巨蛋會勘，表示大巨蛋已經造成市民的怒火，要求市政府盡快處理；右圖為正在修繕的大巨蛋。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

大巨蛋案延宕多時，北市府原定4月3日舉行都市設計審議會，不料遠雄在審查前夕撤件，全面復工遙遙無期。國民黨台北市長擬參選人丁守中與市議員王鴻薇等人10日現勘大巨蛋，遠雄發言人楊舜欽指出，停工後除鏽和結構體等修繕經費達17億，目前自行吸收，未來考慮納入仲裁事項，與市府協商。

質疑為何不能辦演唱會

北市都發局前發函遠雄，直指大巨蛋違反「建築技術規則」規定，逃生梯動線、觀眾席位置不符規範，恐不能辦演唱會。遠雄則認為，2011年就已拿到建照，現在檢討建築技術規則，等於質疑建照適法性，已超出都審審議範圍，決定釐清爭議後再遞件，審議因此停擺。

丁守中質疑，大巨蛋可以舉辦更多人的運動賽事，憑什麼不能辦演唱會？他認為市府應先讓大巨蛋復工，若對容留人數、公安有疑慮，發放使用執照時就可限制，不要再放著擺爛。另外，遠雄去年評估光是除鏽就要4億元，現在恐暴增到10億，難道要市民埋單？

認市府應先讓遠雄復工

楊舜欽說，停工愈久就需要愈高修繕費用，原預估4億除鏽經費只含蛋體，加上外觀鈦板需要6億，另還有停工後的結構修繕、零件置換和防火披覆等，整體要17億元，還不包括其他停工損失，目前均由遠雄自行吸收，未來會考慮與市府協商仲裁。

王鴻薇則怒斥，大巨蛋已成為「擺爛紀念館」，原本將進入都審會審查，遠雄又撤件，目前都發局已請內政部營建署針對法令釋疑，若中央認為北市可審議，遠雄是否會回到都審會送件？對此，楊舜欽則說，若中央有其他解釋，遠雄會尊重。

北市建管處則強調，大巨蛋違反「建築技術規則」規定，在台建中心審查時，就已經向遠雄提出質疑，並非都審前才突然提出。

(中國時報)

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