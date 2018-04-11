新北首推 高風險家庭熱點圖

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中國時報
／新北報導

全國兒虐事件頻傳，新北市近7年高風險家庭通報量從每年2646件暴增至上萬件，全國占比4成居冠，社會局精準通報率高達97％，領先全國各縣市的63％，今年繪製高風險家庭熱點地圖，更將製成「攜帶型風險計算機」，方便社政人員盡早通報、協助，降低兒少風險黑數。

大數據 製風險計算機

社會局長張錦麗10日在市政會議中表示，2011年起整合市府10個局處及民間團體，投入10萬人力推動高風險家庭整合型安全網，主動出擊清查全市需要協處的風險兒少，減少風險兒少黑數，至2017年為止。已經協助11萬7506名風險兒少家庭，保障87.49％受服務的家庭免於再次發生危機。

根據統計，全市18歲以下兒少目前有66萬7000多名，2017年高風險家庭年平均通報量1萬935件，全國占比約43％，每萬人發生兒虐數為7.81件，六都中排名第4，僅高於台北市、台南市；新北市精準通報率達97％，通報成案比率領先全國各縣市平均值63％。

張錦麗表示，新北市屬於移民城市，家庭結構常出現隔代教養、單親、父母入監、兒少失學等家庭結構不穩定問題。

關懷兒少 跨局處合作

社會局今年首創大數據分析，繪製新北市高風險家庭熱點地圖，統計2011年起至今累積的147萬筆資料，除了點出家庭發生風險的危機指標，更計畫將此數據分析成果，製成可提供一線服務人員使用的「攜帶型風險計算機」。

「不怕通報量多，只怕兒虐問題沒被發現。」張錦麗強調，新北市高風險家庭通報量雖全國最高，每萬人兒虐數在六都卻偏低，證明通報量高有助防範兒虐事件發生。

張錦麗也說，市府跨局處合作包含教育局「幸福保衛站」、民政局「溫心天使」、警察局「守護幼苗專案」、社會局「用心網助平安守護專案」，全方面關懷兒少的急難救助、生活環境、人身安全等。

(中國時報)

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