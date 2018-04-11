徐定禎披戰袍 角逐苗縣長

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

無黨籍的頭份市長徐定禎，10日首度舉行參選縣長記者會，有不少藍、綠及無黨籍的重量級人士到場相挺，徐2度感謝前立委、中辦副執行長吳宜臻的禮讓，促使綠營加速整合。徐表示，首波政見要恢復免費營養午餐，讓民眾有感，誓言當選後如未履行承諾就辭職謝罪。

首推恢復營養午餐

苗栗百里侯選戰，國民黨早在去年底即確定徵召現任縣長徐耀昌尋求連任，而民進黨則一度在無黨籍、親綠的徐定禎，與擁有豐富選戰經驗的吳宜臻之間舉棋不定，直到農曆春節過後，才確定禮讓徐定禎迎戰徐耀昌。

吳宜臻忐忑表示，民進黨在決定人選過程，自己確實可能獲得支持再披戰袍，但幾經轉折後，也樂見徐定禎願意承擔，於是她有了「成功不必在我」的共識，也說服支持者整合，且2016大選後更增加勝選可能性，期待能翻轉苗栗這個艱困選區，拿下縣長寶座。

徐定禎逐一向到場相挺的地方各界致意外，更2度感謝吳宜臻的禮讓。他表示，會以最大誠意與善意，成功整合綠營和無黨籍勢力，讓競選幹部各就戰鬥位置。他說，第一個政見就要恢復學生免費營養午餐，強調若說到做不到，即使當選也會辭職謝罪。

宣誓沒兌現就辭職

他批評縣府有能力還20多億債務，為何不能挪部分補助營養午餐，讓民眾更有感，另指縣政建設近3年來處於停滯狀態，像新竹市政府在前瞻計畫就爭取上百億經費，苗栗縣卻看不到成果，他將來要中央地方牽一線，讓苗栗動起來。

對此，縣府回應，償還26億是開源節流撙節省下來的，得來不易，營養午餐1年要3.8億，既非全國各縣市都免費，且前年遭審計室檢討為非法定支出福利項目，後經7成家長同意才由家長全額負擔，但弱勢家庭不受影響。至於前瞻計畫經費，苗栗也爭取到37億，而竹市獲補助的輕軌等均為非競爭型計畫，由中央逕行核定，拿苗栗跟竹市比，是外行人說外行話。

(中國時報)