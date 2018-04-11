芳苑溼地改善工程 5度流標

彰化縣芳苑鄉的海域生態和海牛是珍貴的特色，彰化縣政府計畫在普天宮打造海牛廣場。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

除了天空步道，彰化芳苑紅樹林海域也要蓋海空步道！彰化縣政府獲得前瞻補助9000萬元辦理「芳苑溼地紅樹林水環境改善」，要打造海牛廣場、凌空木棧道等，卻歷經第5次流標，環團質疑這項計畫能否帶動生態觀光，並擔憂海空步道又步上天空步道一窩蜂的後塵。

一窩蜂蓋步道 缺乏特色

芳苑海牛拉蚵是全國獨有景觀，也帶動了觀光，還發展獨具一格的芳苑海牛車隊，集中在芳苑普天宮附近，多家業者投入，安排採蚵、幫海牛洗澎澎等行程。

為推廣普天宮外海溼地和海岸紅樹林生態體驗觀光，縣府爭取到經濟部「全國水環境改善」前瞻計畫補助9000萬元，辦理「芳苑溼地紅樹林水環境改善計畫」，從去年12月完成設計後開始招標，至今已5次流標。

計畫內容包含在普天宮附近打造海牛廣場，進行植栽綠化，蚵田風情環境解說、紅樹林生態體驗區棧道約1公里、紅樹林疏伐，整理既有潮溝、建構觀景平台及賞鳥亭等設施和生態工程，並建置生態導覽解說系統等。

外來種紅樹林 衝擊生態

環團指出，儘管高美溼地締造了人潮，但每個地方都該有自己的特色，透過硬體建設，深入生態核心區，不值得到處推，且海域一窩蜂地蓋木棧道，真能帶來加分？且紅樹林在芳苑是外來種，引入人潮也將影響鷺鷥等和潮間帶大杓鷸等海鳥棲息。

縣府到地方召開說明會，地方樂見其成，但工程界卻興趣缺缺，招標乏人問津。城觀處表示，目前辦理發包文件和招標內容檢討，檢討完成再繼續上網招標。

(中國時報)

徐定禎披戰袍 角逐苗縣長 藍軍嘉義縣長徵召 暗潮洶湧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。