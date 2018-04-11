芳苑溼地改善工程 5度流標

2018年04月11日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

除了天空步道，彰化芳苑紅樹林海域也要蓋海空步道！彰化縣政府獲得前瞻補助9000萬元辦理「芳苑溼地紅樹林水環境改善」，要打造海牛廣場、凌空木棧道等，卻歷經第5次流標，環團質疑這項計畫能否帶動生態觀光，並擔憂海空步道又步上天空步道一窩蜂的後塵。

一窩蜂蓋步道 缺乏特色

芳苑海牛拉蚵是全國獨有景觀，也帶動了觀光，還發展獨具一格的芳苑海牛車隊，集中在芳苑普天宮附近，多家業者投入，安排採蚵、幫海牛洗澎澎等行程。

為推廣普天宮外海溼地和海岸紅樹林生態體驗觀光，縣府爭取到經濟部「全國水環境改善」前瞻計畫補助9000萬元，辦理「芳苑溼地紅樹林水環境改善計畫」，從去年12月完成設計後開始招標，至今已5次流標。

計畫內容包含在普天宮附近打造海牛廣場，進行植栽綠化，蚵田風情環境解說、紅樹林生態體驗區棧道約1公里、紅樹林疏伐，整理既有潮溝、建構觀景平台及賞鳥亭等設施和生態工程，並建置生態導覽解說系統等。

外來種紅樹林 衝擊生態

環團指出，儘管高美溼地締造了人潮，但每個地方都該有自己的特色，透過硬體建設，深入生態核心區，不值得到處推，且海域一窩蜂地蓋木棧道，真能帶來加分？且紅樹林在芳苑是外來種，引入人潮也將影響鷺鷥等和潮間帶大杓鷸等海鳥棲息。

縣府到地方召開說明會，地方樂見其成，但工程界卻興趣缺缺，招標乏人問津。城觀處表示，目前辦理發包文件和招標內容檢討，檢討完成再繼續上網招標。

(中國時報)