藍軍嘉義縣長徵召 暗潮洶湧

2018年04月11日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧10日表示，他正在審慎思考要不要投入這一戰。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣黨部開放縣長人選領表登記，至10日下午4點截止都沒人上門，確定將交由黨中央自行尋覓人選。目前檯面上除前黨籍立委吳育仁已強烈表態，縣黨部主委王啟澧在地方勸進下，昨也首次透露身為黨部主委他有責任，正在慎重考慮要不要參選，王啟澧此時表態，為早先已被黨中央徵詢過的吳育仁能否順利被徵召埋下變數。

無人領表登記

年底嘉義縣長一戰，民進黨3月提名前農委會副主委翁章梁參選，對比翁章梁勤走基層，選情持續加溫，苦無人選的國民黨縣黨部直至3日才公告縣長人選提名辦法，9、10日兩天開放領表登記，卻苦等不到有志之士上門登記，一如吳育仁事先所預料「不會有人去登記」。

昨一早吳育仁就發表「我準備好了」聲明，強調他已表達強烈參選意願，雖要兼顧家庭照顧因素，但身為黨員，為黨出戰責無旁貸，昨下午確定無人領表登記，吳育仁認為，既然縣黨部已走完階段性任務，接下來就交由黨中央決定徵召人選，並透露月餘前黨中央就徵詢過他的意願，當時因女兒出生手忙腳亂，不過他替黨一戰的心志沒變過。

徵召充滿變數

昨一截止登記，縣黨部立刻對外表示，近期就會召開委員會，就此狀況進行商討，決議後提報黨中央處理。王啟澧鬆口自己正在審慎思考要不要參選縣長，因王啟澧為現任縣議員，又曾任水上鄉長，地方基層實力雄厚，真要背水一戰，不是沒有空間，此時表態，政壇人士解讀，地方對徵召吳育仁可能有不同意見。

(中國時報)