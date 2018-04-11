每到連假就停水 新園鄉抗議

2018年04月11日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「麥擱停水！」新園鄉因地處牡丹水庫供水末端長期飽受缺水之苦，近年不僅每到過年期間就停水，最近更連清明連續假也出現停水窘境，鄉民不滿情緒破表，10日動員百人到台水第七區管理處東港溪取水站拉白布條抗議，途中還差點怒砸雞蛋，憤而要求對方7天內提出解決方案。

無預警停水 馬達頻燒壞

「馬達燒壞到連二手貨都沒貨換，這夠嚴重了吧！」蕭姓抗議民眾不滿地說，每到連假停水就算了，竟都還是無預警停水，導致大家不僅早上起來上廁所沒水用，馬達還因連夜抽不到水燒壞掉，這種狀況近2年來愈趨嚴重，請問政府解決了什麼？

楊姓民眾更憤慨地說，有次他接到台水停水通知說早上8點半要停水，當下他看了一下時間，正好就是8點半，他真的很無言，不懂這樣的停水通知有何意義。他在抗議現場除怒訴心聲外，也無奈地向台水請求，「下次要停水時，不用太早，提前3小時通知不過分吧」？

針對鄉民怨聲連連，台水第七區管理處長王明孝親上火線滅火，他說，新園鄉內現有的5000噸配水池確實不夠用，而在通知停水的程序上也有疏失，之後絕對會製傳單公告、讓家家戶戶都知道，至於已造成馬達損壞狀況，會在檢視後負責部分修復費用。

水公司承諾 年底前解決

對於台水的回覆，鄉民仍是忿忿難平，強烈要求對方一定要在7天內提出解決方案，對此，王明孝強調，「我們會在半年內改善！」他說，目前已有解決方向，只要待潮新、南州淨水場竣工，讓鄰近居民使用該淨水場供應的水，屆時就能直接把水集中送到新園。

副處長邱憲龍也指出，水公司承諾，絕對會在年底前解決新園缺水之苦。

(中國時報)