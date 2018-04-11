每到連假就停水 新園鄉抗議

新園鄉長期以來飽受缺水之苦，鄉民10日動員百人到台水第七區管理處東港溪取水站拉白布條抗議。（謝佳潾攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

「麥擱停水！」新園鄉因地處牡丹水庫供水末端長期飽受缺水之苦，近年不僅每到過年期間就停水，最近更連清明連續假也出現停水窘境，鄉民不滿情緒破表，10日動員百人到台水第七區管理處東港溪取水站拉白布條抗議，途中還差點怒砸雞蛋，憤而要求對方7天內提出解決方案。

無預警停水 馬達頻燒壞

「馬達燒壞到連二手貨都沒貨換，這夠嚴重了吧！」蕭姓抗議民眾不滿地說，每到連假停水就算了，竟都還是無預警停水，導致大家不僅早上起來上廁所沒水用，馬達還因連夜抽不到水燒壞掉，這種狀況近2年來愈趨嚴重，請問政府解決了什麼？

楊姓民眾更憤慨地說，有次他接到台水停水通知說早上8點半要停水，當下他看了一下時間，正好就是8點半，他真的很無言，不懂這樣的停水通知有何意義。他在抗議現場除怒訴心聲外，也無奈地向台水請求，「下次要停水時，不用太早，提前3小時通知不過分吧」？

針對鄉民怨聲連連，台水第七區管理處長王明孝親上火線滅火，他說，新園鄉內現有的5000噸配水池確實不夠用，而在通知停水的程序上也有疏失，之後絕對會製傳單公告、讓家家戶戶都知道，至於已造成馬達損壞狀況，會在檢視後負責部分修復費用。

水公司承諾 年底前解決

對於台水的回覆，鄉民仍是忿忿難平，強烈要求對方一定要在7天內提出解決方案，對此，王明孝強調，「我們會在半年內改善！」他說，目前已有解決方向，只要待潮新、南州淨水場竣工，讓鄰近居民使用該淨水場供應的水，屆時就能直接把水集中送到新園。

副處長邱憲龍也指出，水公司承諾，絕對會在年底前解決新園缺水之苦。

(中國時報)

藍軍嘉義縣長徵召 暗潮洶湧 需綠營支持 柯稱有比沒有好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。