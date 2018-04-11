需綠營支持 柯稱有比沒有好

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選戰逼近，民進黨與柯文哲合作關係未明，總統蔡英文向柯喊話，要求他再確認「台灣價值」。柯文哲10日赴議會答詢表明，「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等論述，講了就講了，怎麼收回？被問及是否還需要民進黨支持，柯則說「盡量，有總比沒有好。」

國民黨議員秦慧珠詢問，柯的台灣價值為何？柯文哲打太極說，民主自由、多元開放等普世價值，都是台灣價值。秦質疑，這說法無法說服蔡英文，是否要把「兩岸一家親」論述收回？

柯文哲強調，2015年他就提過兩岸一家親，當時民進黨沒反應，為何現在突然有反應？他認為這話還好，只是降低緊張氣氛、避免衝突；至於兩岸「床頭吵床尾和」，他坦言是「脫稿演出」，通常他面對兩岸議題會很小心，但當時真的亂掉了，這句話算「失言」，不過講了就講了，也無法收回。

民進黨議員洪健益詢問柯，到底還要不要民進黨的支持？柯表示，有總比沒有好。但被問及年底是否盼與民進黨合作，柯則未回應，還強調自己出版的「白色力量」一書在大陸也是禁書，若要克服兩岸關係，要從自己的書解禁開始做起。

民進黨議員簡舒培則說，柯的兩岸論述惹惱很多支持者，讓綠營無法原諒他，但柯文哲認為，不要太拘泥於文字，大家釋出善意就好。他還抱怨，整個台灣陷在藍綠及統獨議題，這是國家的悲哀，他已跳脫出顏色，他來自228家庭，有自己的想法。

外界關注今年雙城論壇是否會因選舉停辦？柯文哲說，以前是透過上海方來台時見面商談，現在沒有人可以來了，市府會沉住氣，再觀察看看，這不是單方面可決定的，要先有對話機會，甚至選舉完再舉辦，「也是選項之一。」

(中國時報)