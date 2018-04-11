整合並尊劉 綠營迎戰徐耀昌

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中國時報
／苗栗報導

徐定禎為綠披戰袍，有藍、綠及無黨籍政要人士相挺，正在形成另一股經過整合的勢力，要迎戰準備尋求連任的徐耀昌，而徐定禎在致詞時，更有意無意的提出「尊劉」言論，無疑在前、後任縣長閒隙間見縫插針，相對顯示國民黨陣營的整合動作已刻不容緩。

頭份市長徐定禎把參選縣長記者會，開拔到縣治所在的苗栗市舉行，頗有直搗黃龍意味。出席的重要人士包括民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿及黨籍民代，前國策顧問李喬、前國代陳運棟、議長游忠鈿妻子張淑芬，及無黨籍的苗栗市長邱炳坤、前立委康世儒及竹南鎮長康世明兄弟等，在政壇都舉足輕重。

其中，陳運棟為國民黨大老，張淑芬也是國民黨籍，準備投入下屆議員選戰，兩人雖分別以徐定禎老師和表嫂身分出席，卻格外引人矚目而成了「指標」人物。縣黨部主委林祥川則表示，會進一步了解後再行處置。

另外值得注意的是，徐耀昌競選本屆縣長投入國民黨黨內初選時，因前任縣長劉政鴻力挺自己的副縣長林久翔，情誼出現裂痕，徐上任後曾因財政窘困問題，抱怨前朝負債龐大，更加深兩人閒隙。

徐定禎記者會凸顯劉政鴻任內的台灣燈會、國慶煙火和3大男高音演唱會等國際活動，吸引遊客帶動觀光，讓人覺得很光榮，「尊劉」的說法引起不少揣測。

但可以確定的是，藍營若未能盡速整合，恐難掌握苗栗藍大於綠及徐耀昌現任的優勢。

(中國時報)

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