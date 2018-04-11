藍議員猛打北農事件 柯吳互動冷

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲10日赴市議會施政報告，由於開議前爆出北農休市風波，國民黨議員在柯上台報告前，輪番杯葛炮轟，不滿北農總座吳音寧捅出那麼大樓子，市府卻在董事會力保她，最後集體送上看板，高呼「吳音寧下台」。隨後進入答詢時間，吳音寧2度上台與柯文哲並肩備詢，不過雙方互動冷。

國民黨議員汪志冰怒斥，北農鬧出休市風波，至今沒人下台，也沒聽到一聲道歉，就因吳音寧後台硬，有民進黨可以依靠，就能坐領高薪，柯市府根本是把人事當成政治籌碼交換掉了。

議員郭昭巖則諷刺，過去韓國瑜擔任北農總座時，民進黨稱誰來都可以，果然換上沒有專業的吳音寧，現在出那麼大的包，還能穩住寶座，柯文哲竟也不追究，實在很可笑，根本是為討好民進黨、討好蔡英文的政治妥協，要求柯文哲勇敢撤換吳。

議員陳重文也說，北農休市那麼多天，農民哀哀叫，北農卻說沒有農損，吳音寧到現在還在神隱，只會在臉書發洋蔥文，難道不該下台負責？柯文哲全程坐在位子上，未正面回應，一連遭議員杯葛40分鐘才上台報告。

隨後議員秦慧珠質詢時，請吳音寧上台備詢，當面問柯為何不撤換吳？柯文哲強調，北農董事會有23席，市府只占5席而已。秦慧珠鼓吹「把股權買回來行不行？」不料柯竟脫口說，如果中央要賣，「我願意買喔」對於奪回自主權展現高度意願，吳音寧則全程在旁不發一語，與柯文哲互動冷冰冰。

(中國時報)