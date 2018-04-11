農博砸8.5億 議員轟燒錢動員

2018年04月11日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

為期40天的桃園農業博覽會如火如荼進行，連假每天吸引超過10萬人次參觀，去年試辦今年正式舉行，多名議員輪番砲轟2年花8.5億元，比雲林某鄉公所年度預算規模多出將近4倍，不少經費花在動員派車、送餐盒紀念品等，「燒錢」規模令人嘆為觀止。

包括市議員萬美玲、劉茂群等人指出，市府以參觀農博為由，免費提供遊覽車車資、紀念品、會場導覽，包括全市504里，每里2輛車就超過1000輛、全市263個社區發展協會1輛車、民代4輛車，還有市立高中、國中、小、公幼1017輛，人數3萬5595人，還有各區到達會場的交通車、接駁車等，認為實際的交通費用應該會超過交通運輸5850萬元規模的預算。

市議員舒翠玲說，若活動好，每位學生都要參加，若活動不好，就是剝奪學生受教時間，但事實上並非每個學生都有參加，國中、小、高中學生都去，根本在「美化市長施政業績」，每天有200多位公務員值班，市府已經呈現無政府狀態，不少公務人員家屬都寫信向民代陳情，每當大型活動舉辦，都看不到人。

議員質疑展出裝置重複率高，活動結束後，所有設施是否全部「資源回收」，民眾逛完感覺除場區大外，另一個感覺就是熱到爆，議員認為，沒有遮蔽物的場區一旦紫外線到達過量級或空氣品質指標超標應於會場警示，最嚴重應暫停開放；另外，還有流動攤販在場區內流竄，卻不見處理。

市府表示，桃園農博從無到有，從零到一，「從荒蕪的農地變身成為一座新屋的大公園」，預計於今年展期結束後，將保留部分設施，繼續以農博公園型態，提供給遊客舒適優質的休憩場域。

(中國時報)