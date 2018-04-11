火車月台警鈴 全都靠他永保安康

永康車站志工劉致中（右）主動維修，讓每顆老舊警鈴都有機會重生。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「鈴～～」響亮的台鐵火車站月台警鈴，提醒民眾火車要開了，永康車站志工劉致中10多年來主動維修故障警鈴，幫台鐵省10幾萬公帑，也讓報廢警鈴重生，儼然是警鈴守護者；永康車站呼籲其他車站警鈴故障亦可送永康修繕，減少浪費也讓警鈴有機會「復活」。

月台警鈴從日據時代沿襲至今，早已成為火車站的傳統，也因警鈴使用頻繁，平均3至6個月就面臨零件疲乏、毀損，卻因乏人維修，往往一壞就只能添購新的，加上坊間製作警鈴的廠商越來越少，縱有需求也不易買到，1個單價2000多元，所費不貲。

永康車站志工劉致中10多年來幫忙維修站內故障警鈴，前後幫台鐵省下10幾萬公帑。他說，永康車站1個月台有3顆警鈴，全站6顆，每顆都經過他修繕，修復難度不一。

劉致中長年累積維修心得，透過微調改良，如利用竹筷子、寶特瓶蓋和鐵絲等回收物件，將零件重新固定後，警鈴即可重生，減少資源浪費也撙節成本。

永康車站站長謝博文指出，過去外界曾建議台鐵是否用音樂替代月台警鈴？考量月台為開放、空曠環境，且民眾已養成習慣，甚至曾發生警鈴故障，民眾聽不到鈴聲大作差點忘了上車。

謝博文說，警鈴陪伴火車站數十年如一日，保養雖是問題，但多虧有志工協助維修，他也大方表示，若其他車站警鈴故障，也可送來永康車站由志工代為維修，彼此交流互惠。

(中國時報)

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