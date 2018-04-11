陳菊力薦許立明代理市長

2018年04月11日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊10日向媒體證實23日出任總統府祕書長，並將帶研考會主委劉進興及副祕書長游尚儒入府；她還說，有向總統蔡英文及行政院長賴清德力薦副市長許立明代理市長，相信他與市府團隊能勝任愉快不負所託。

陳菊在市政會議前，向市政團隊感性告別，感謝12年不離不棄甘苦與共，她哽咽地說「等台北階段性工作完成後，退休離開公職後，她會回到高雄」並強調她的家在高雄，會在高雄任何街頭跟大家相遇，後會有期。

陳菊在市政會議後證實23日履新，她也首度鬆口證實，除了帶研考會主委劉進興、副祕書長游尚儒及少數祕書入府外，基於市政優先考量，絕大部分優秀市政團隊留下，繼續兌現對高雄市民的承諾。

陳菊也說明，向總統蔡英文及行政院長賴清德推薦副市長許立明代理市長，但需待政院公布。

許立明聽聞陳菊公開推薦的說法，顯得有些錯愕，也一如陳菊謹守分際的態度，表示行政院未公布。但拗不過媒體追問，他才回應，強調市府團隊共同打拚12年，默契都很好，也很清楚陳菊市長的市政價值與願景，不論由誰接職務都不成問題。

許立明說，團隊會幫菊姐完成最後任期，這不是馬拉松的最後一段，是百米賽跑的最後10米、是最後衝刺，會完成菊姐翻轉城市命運、以市民需求為本的短中長期市政規畫，包括鐵路地下化後的綠廊、205兵工廠案、捷運黃線、橋頭第二科學園區等。

(中國時報)