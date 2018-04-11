6家新開健身中心 全不合格

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中國時報
／台北報導

運動風氣盛行，北市府為確保民眾權益，近期針對共享單車、露營區、健身中心等業者稽查，發現6家新開健身中心定型化契約、健身教練合約等皆不合格，其中，阿基里斯健身中心違規擴大店面使用，遭建管處開罰6萬元，並限期3個月內改善。

國內近年吹起運動健身風潮，運動休閒產業如雨後春筍般不斷冒出，消費形態日漸多元，衍生許多糾紛，北市府近期跨單位稽查相關場館，市府昨（10日）公布查核結果。

北市法務局主任消保官何修蘭指出，6家新開幕健身中心全數不合格，包括違反健身中心定型化契約應記載及不得記載事項、未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報等；其中，阿基里斯違規情節最嚴重，部分空間違法變更使用，建管處依《建築法》開罰6萬，若不改善將連續開罰。

何修蘭說，過去健身中心糾紛以會員欲提前解約業者不願退款為主，近期健身教練合約問題變成大宗，主因健身教練合約僅部分納入定型化契約規範，導致業者訂定許多對消費者不利條款。

另外，市府委外12區運動中心禮券及定型化契約分別有3家、2家有缺失，其中，大同運動中心販售無履約保障禮券，且稽查時規避檢查，法務局開罰3萬元，並限期改善。

關渡水岸晨曦路跑、台北星光萬人迷馬拉松、早安台北半程馬拉松等11個路跑活動，若碰到天災時有條件退費，因而被市府列為不友善名單；至於北市轄內9個露營區，部分標示及設施不齊全，已輔導業者改善。

(中國時報)

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