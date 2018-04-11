參選苗市長 邱鎮軍搶青年票

2018年04月11日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

為了爭取下屆苗栗市長寶座，國民黨有苗栗縣議員邱鎮軍、禹耀東及苗栗市代會主席賴桂煖3人力爭，12到14號將進行全民調，15日公布人選。邱鎮軍10日舉辦參選苗栗市長記者會，打出「讓改變有感」口號，提出生育津貼、發放幼兒教育補助，希望降低青年人的負擔，提高生育率。

年底苗栗市長民進黨人選尚未出爐，國民黨出現三強鼎立的局勢，隨著3名參選人持續加溫加熱，不僅看板、布條高掛，宣傳車、傳單都都上街頭拉攬市民的心。

苗栗市長記者會，現場包括縣議員鄭碧玉、胡忠勇，市民代表邱炳光及前苗栗市長郭豐煊都到場力挺，維新里長湯錦財也率領多位里長站台。

邱鎮軍表示有感苗栗縣人口流失嚴重，出生率較偏低，率先提出發放生育津貼1萬元，4到5歲發放幼兒教育補助1萬元，中小學全額補助營養午餐，用這些政策降低青年人的負擔，來提高生育率。

針對65歲以上每年發放生日禮金500元及蛋糕，80歲以上每年生日禮金3000元及蛋糕；另設立國民健康館，整合各里監視系統與治安單位連線，打造科技建設智慧的苗栗。

讓不少基層質疑，財源從何而來？邱鎮軍強調，在邱炳坤市長任內，市庫約有5億元的結餘，若他擔任市長後，將會善用統籌分配款，活化閒置資產，做好城市行銷，帶動觀光發展，繁榮地方產業。

(中國時報)