參選苗市長 邱鎮軍搶青年票

友善列印
中國時報
／苗栗報導

為了爭取下屆苗栗市長寶座，國民黨有苗栗縣議員邱鎮軍、禹耀東及苗栗市代會主席賴桂煖3人力爭，12到14號將進行全民調，15日公布人選。邱鎮軍10日舉辦參選苗栗市長記者會，打出「讓改變有感」口號，提出生育津貼、發放幼兒教育補助，希望降低青年人的負擔，提高生育率。

年底苗栗市長民進黨人選尚未出爐，國民黨出現三強鼎立的局勢，隨著3名參選人持續加溫加熱，不僅看板、布條高掛，宣傳車、傳單都都上街頭拉攬市民的心。

苗栗市長記者會，現場包括縣議員鄭碧玉、胡忠勇，市民代表邱炳光及前苗栗市長郭豐煊都到場力挺，維新里長湯錦財也率領多位里長站台。

邱鎮軍表示有感苗栗縣人口流失嚴重，出生率較偏低，率先提出發放生育津貼1萬元，4到5歲發放幼兒教育補助1萬元，中小學全額補助營養午餐，用這些政策降低青年人的負擔，來提高生育率。

針對65歲以上每年發放生日禮金500元及蛋糕，80歲以上每年生日禮金3000元及蛋糕；另設立國民健康館，整合各里監視系統與治安單位連線，打造科技建設智慧的苗栗。

讓不少基層質疑，財源從何而來？邱鎮軍強調，在邱炳坤市長任內，市庫約有5億元的結餘，若他擔任市長後，將會善用統籌分配款，活化閒置資產，做好城市行銷，帶動觀光發展，繁榮地方產業。

(中國時報)

6家新開健身中心 全不合格 茭白筍園LED照明 省電少光害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。