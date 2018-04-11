基市拆除蔣公銅像 國民黨大反彈

國民黨基隆市長參選人謝立功與4名藍軍議員前往市警局，抗議蔣公銅像遭拆遷，氣氛火爆，雙方一度僵持不下。（張穎齊攝）

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中國時報
／基隆報導

基隆市警局10日上午凌晨0時突然拆除蔣公銅像，並火速遷往桃園兩蔣文化園區，市警局對此說明，拆遷蔣公銅像是為了配合基隆市府行政措施；不過卻引發國民黨基隆市黨部反彈，痛批根本是不尊重市民且欺騙議會；民進黨基隆市黨部則表示，移走銅像合情合理；市府方面僅表示，與警局說明一樣。

基隆市警局副局長薛克揚表示，市政府認為任何政治塑像都不應存在於公共空間、機關和教育場所內，警局更不應留有威權時代政治塑像，加上今年3月8日基隆市長林右昌在228追思紀念會當中，對外公開宣示「警察局的銅像會盡快移置兩蔣園區」之政策及促進轉型正義條例規定，經妥善規畫，用最謹慎的方式移置銅像。

薛克揚指出，為避免影響同仁正常上班，在移置作業前，由兩蔣園區管理處、施工廠商及警察局共同協商，決定利用非上班時間，以最安全便捷的方式處理，從10日0時起開始移置施作，銅像運至桃園兩蔣園區，並於上午8時40分安置完成。

不過，國民黨基隆市黨部幹部、基市長參選人謝立功與4名黨內議員於下午3時許前往市警局抗議，痛批警方行政不中立，淪為政治操作的工具，雙方氣氛一時火爆、僵持不下。

「非常憤怒，根本是欺騙市民！」謝立功表示，1個月前，議員有提到銅像的拆遷需經過議會審查，但市警局卻似乎受到市長林右昌的壓力，竟挑這時間偷偷摸摸地搬遷，顯然是欺騙百姓。

「沒有蔣中正就沒有今天的台灣！」議員藍敏煌、呂美玲、何淑萍則痛批，警方應該保持行政中立，不應該淪為民進黨的爪牙；議員韓良圻則揚言，不排除再進行下一波不和諧的行動。藍軍等人隨後在蔣公銅像的「遺址」前獻完花後離去。

(中國時報)

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