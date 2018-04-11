輔具專車啟動 下鄉巡迴維修

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府為了提供身心障礙與失能民眾，一個友善的生活品質及環境，積極向中央爭取購置輔具專車。專車將從4月起下鄉巡迴服務，提供便利的簡易輔具評估與維修、二手輔具回收、宣導等服務措施，讓民眾感受跨越距離的友善服務，減少民眾舟車勞頓的時間。

苗栗縣總人口數55萬3807人，其中，身心障礙人口3萬3719人，65歲以上老年人口約8萬5361人，潛在使用輔具人口約逾10餘萬人，佔總人口數18％。

苗栗縣脊隨損傷者協會理事長徐偉迪指出，縣府雖在苗栗市區設立一處輔具資源服務中心，但因幅員廣闊，偏遠地區行動不便須長途跋涉。有了輔具專車可以縮短舟車勞頓的時間，輔具修復費用政府也有補助，減輕原本就已弱勢的身障市民經濟負擔。

在苗栗輔具資源中心擔任輔具評估員7年的林怡君表示，目前縣內的資源中心約有700多項輔具，輔具就像是身障朋友的生活中不可或缺。

輔具專車除了會有專業的評估與維修人員，也會有轉贈的二手輔具的服務。二手輔具都經過專業人員維修、 消毒與清潔後才會出借給民眾，功能幾乎與新品沒有差別身障朋友都可以安心使用。

苗栗縣長徐耀昌表示，輔具專用車以下鄉巡迴定點服務方式，提供輔具評估、維修、二手輔具回收、轉贈、諮詢及宣導等服務，希望民眾善用這項社區化的輔具服務措施。 輔具專車將從4月起巡迴下鄉，預計每月規畫至少4場定點服務，採預約方式，可透過電話、傳真等方式提出申請。

(中國時報)

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