陳學聖征桃園 吳志揚助陣

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中國時報
／桃園報導

國民黨民調結果公布後，前桃園縣長吳志揚10日公開挺陳學聖，他說，願意貢獻對桃園的認知，幫忙參選人陳學聖打這場桃園市長選戰，大家熱愛桃園，不應該只是現在這個樣子，不應僅是地方型的都會，應該要大張旗鼓，尤其財政應是全國最好的，但換人執政後卻沒看見重大建設。

相較於陳學聖，不選桃園市長的吳志揚明顯輕鬆許多，他公開表示，將全力幫忙陳學聖輔選，而前縣府研考會主委陳盛，也將加入輔選團隊，以吳所寫的《進擊：吳志揚的Young book》協助陳學聖更熟悉相關事務及進入狀況。

吳志揚說，陳學聖具中央及地方知名度，也熟悉地方事物，做過文化局長，桃園是一個都，應該要有水準出來。

陳學聖說，白皮書他放在車上隨時可以研究，問他要從哪裡切入議題？他說從中壢火車站廁所開始，網路上讓他被罵到臭頭，因為鐵路地下化卡在內壢，而機場捷運延伸卡在中正路，進度都停在吳志揚2014年卸任那天，吳志揚沒有連任也讓中壢火車站廁所改建停滯不前，讓他背負「一個立委卻無法解決」，如今將解決了。

「一定會勝！」陳學聖說，國民黨有陳學「聖」、市黨部主委楊敏「盛」、前研考會主委陳「盛」，再加上吳志「揚」，還有議長邱奕「勝」，一定會贏，找回國民黨失去的力量，創造桃園最大的幸福。

(中國時報)

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