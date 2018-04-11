9月起 澎湖營養午餐免費

澎湖縣9月起實施全縣國中小學免費營養午餐，學生們鼓掌叫好。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

澎湖縣國中小學童有福了！縣府連續2年財政盈餘超過1億元，縣長陳光復10日巡視西溪國小學童營養午餐，當場宣布將於今年9月起全縣國中小學營養午餐全數免費，學生們歡欣鼓舞叫好。

10多年來澎湖縣債台高築，尤其民國93年至103年更是年年赤字，原本負債6.6億元直線狂飆至22.2億元，債務成長率高達236％；103年起縣府勵精圖治致力改善財政結構，成果斐然。

縣府指出，截至今年3月底縣府公共債務餘額已減少8.3億元，債務呈現負成長率為-37％，105年度財政盈餘1.03億元、106年度盈餘1.6億元，澎湖縣更榮獲財政部表揚全國各縣市財政管理評比第1名。

縣長陳光復強調，人民納稅錢就要用在對的地方，要讓民眾有感；學童是國家未來的主人翁，縣府於105年加碼300元補貼營養午餐，如今再實施全縣營養午餐免費，希望每位學童吃得飽、吃得好、吃得更營養。

縣府表示，目前全國已有金門縣、連江縣、花蓮縣、南投縣實施全面營養午餐免費；澎湖縣國中小學營養午餐包括補貼清寒低收入及加碼補助等支出約每年2600萬元，初估未來新福利政策實施後，縣府每年將增加近3000萬元支出；至於當下需辦理追加預算1300多萬元因應，縣府也懇請議會全力支持。

(中國時報)

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