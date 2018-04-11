宜代縣長稱 蘇花改畸形產物

清明連假蘇花改面臨開通以來車流最多一次，用路人從蘇澳交流道到蘇花改，比平常多花3至4倍的行車時間。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

清明連續假期首日造成蘇花改嚴重大塞車，讓民眾怨聲載道，宜蘭代理縣長陳金德10日在縣務會議表示，蘇花改是迎合各方意見的「畸形產物」，反而忽略改善東部交通的主要需求，他呼籲交通部要延續當初「蘇花高」的規畫路線，立即啟動東澳至南澳段工程可行性評估，另外放寬蘇花改速限、以及將一線道改為兩線道，並與國五相連結，才能確實改善東部交通。

啟動原蘇花高路線評估

清明連假第1天蘇花改及蘇花公路舊路湧入龐大的車潮，導致交通大打結，塞車狀況也創下紀錄，陳金德說，交通部長賀陳旦在4月4日也身陷車陣之中，應該有深刻體會到東部民眾交通不便的辛酸，充分了解到民眾的塞車之苦，以目前規畫的路線，從蘇花改及蘇花公路舊路的車流都會匯集在東澳，如果沒有造成大塞車的情況那才奇怪。

他強烈呼籲交通部，應立即啟動原蘇花高規畫路線「東澳至南澳」闢建隧道及道路的可行性評估與環境影響評估，此外，交通部也應將蘇花改從現在的一線道改為兩線道，同時提高速限、並讓國道五號直接連接上蘇花改，如此一來，也能讓宜蘭縣大南澳地區的開發有非常大的助益。

放寬蘇花改速限 連接國五

陳金德說，西部有許多快速、便捷的高速公路，但東部要爭取一條便利的交通建設怎麼會這麼困難？「蘇花改」的前身是「蘇花高」，就是為了解決東部交通不便的問題，國道五號原先的設計是延伸到花蓮，台灣如果能建構一條環島的國道，代表台灣交通建設完善，也是進步與國力的象徵。

另外，台灣不時傳出食安問題，宜蘭縣政府決定加碼發給檢舉獎金，將中央訂定重大違法罰鍰實收金額50％標準提高至75％，陳金德昨也表示，縣府並不是鼓勵工廠員工與公司對立，而是要進一步落實「宜蘭嚴選」，讓在宜蘭縣內生產的食品都能讓消費者放心購買及食用。

(中國時報)

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