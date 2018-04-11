電火球征戰 侯諷要向神交代

新北市長參選人侯友宜（左二）10日視察新埔捷運站周邊，說明規畫都更區的政策。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

前行政院長蘇貞昌可能代表民進黨參選新北市長，但他曾於2010年在北市保安宮宣示「絕不會第3次在新北市參選」，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜10日表示，「老縣長跟神明說的事情，他去跟神明說清楚就好啦！」但他也強調，自己是自己最大的敵人，把事情做好最實在。

侯友宜贏得國民黨黨內初選後3天未有公開行程，10日上午前往新埔捷運站周邊視察老舊房屋及騎樓，關於民進黨祕書長洪耀福爆料，農曆年前後有幾組人「自稱」代表侯友宜，「透過不同管道傳話，希望不要提名蘇貞昌選新北市長。」侯友宜笑著用台語回應，「自己是第一次聽到，聽聽就好！」

遭爆傳話別提名蘇

對於蘇貞昌可能出線，侯友宜表示，非常歡迎老縣長願意為新北市做事，蘇貞昌是老縣長，在新北市也做了很多年，大家一起努力讓新北市變更好。

對於現任市長朱立倫政績是否可能成為包袱？侯友宜回應，朱立倫8年政績不會是包袱，公共托育、托老、運動中心、捷運建設等，若有人有不同的意見，調整就好，一起為台灣做事。

力推捷運周邊都更

侯友宜表示，為鼓勵都更，未來捷運站周邊將規畫半徑500到800公尺範圍獎勵容積率，藉此改善捷運周邊的行人路線，也讓捷運周邊能有更多商辦、住宅以及民眾休閒空間，並利用回饋空間作為公共托育、托老與社會住宅。

新埔捷運站與環狀線的新埔民生站棟距僅有300公尺，但周邊的徒步空間、人行道以及騎樓地都不友善，未來捷運周邊要設置各種誘因，拉高容積，改善周遭環境，讓民眾可以透過大眾運輸或YouBike就可以往來住家，「捷運建到哪，都更就應該做到哪！」

侯友宜下午則與高雄市左營、楠梓區市議員參選人李雅芬合拍宣傳照，拍攝結束後，侯一連三句「歹勢」笑稱：「我這樣憨慢講話的人，不管幫自己還是幫別人錄音，都很困難。」

(中國時報)

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