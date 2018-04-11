桃竹竹苗 7月擺攤拚觀光

「桃竹竹苗區域治理平台」幕僚長會議9日在新竹市登場，會中並取得共識聯合行銷桃竹竹苗特色產品與觀光旅遊。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

為聯合行銷桃竹竹苗特色產品與旅遊，「桃竹竹苗區域治理平台」幕僚長會議中，4縣市代表特別討論8項跨域治理合作議題，新竹市政府也邀請桃園市、新竹縣及苗栗縣共同參加「2018新竹味市集」，共同為桃竹竹苗觀光努力。

3大主軸 跨域行銷

由桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣4縣市政府於2016年共同發起並簽署合作宣言的「桃竹竹苗區域治理平台」，日前於新竹市召開幕僚長會議，由竹市府祕書長陳章賢、桃園市府祕書長李憲明、新竹縣府祕書長蔡榮光及苗栗縣府祕書長陳斌山率領各府團隊參與。

4縣市針對觀光行銷、交通建設、客家及原民文化推廣等3大主軸進行討論，後續議題將再進一步規畫後，提送首長會議研商定案，會中對於聯合舉辦「2018新竹味市集」、「合作製播浪漫台3線觀光人文旅遊節目第2季」等合作議案達成共識，將進行後續合作推動。

聯合市集 直送美味

市府指出，「2018新竹味市集」活動舉辦邁入第3年，2017年邀請宜蘭縣、台南市及屏東縣聯合設攤，4場周末活動吸引4萬2000人參與，各攤商產品短時間銷售一空，展現新竹市驚人消費力。

2018年度將擴大舉辦連續9天的聯合市集，預計從7月21日至7月29日，此次將邀請桃、竹、苗共同推廣在地名物與嚴選特產，讓民眾有機會接觸各地優質商品與產地直送的新鮮美味。

另，前2次首長會議，新竹市所提「五楊高架道路延伸計畫案」，已獲中央支持完成先期評估作業，並接續辦理可行性研究，而「結合桃竹竹苗國家重要溼地規畫自然教學或生態旅遊」案，也預定於10月辦理4縣市聯合行銷。此外，桃園市提出的「浪漫台3線跨域整合計畫」案，已獲交通部及客家委員會支持。

(中國時報)

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