興大植物醫院 現場掛號看診

農民謝臨照（右）帶著自家生病的果樹樹枝，到植物教學醫院請專家唐立正診斷。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

讓植物也能有專業治療！在農委會積極推動《植物醫師法》立法之際，國立中興大學率先成立全台第1座「植物教學醫院」，10日正式開張。在大肚山栽種果樹的謝姓農民帶著自家生病的芭樂樹枝、無花果樹枝來求診，他開心說，以後作物生病終於可對症下藥。

跨科系醫師 翻轉農業發展

這座植物教學醫院由農委會補助經費，設有5間可現場看診及遠距看診的診療室，還仿造人醫分成病蟲草害科、生理障礙科，興大植物系、昆蟲系、土壤系與園藝、農藝系教師皆是醫師。農委會副主委陳吉仲說，植物醫院將翻轉未來農業發展。

現年55歲、在大肚山栽種水果的謝臨照原本從事營造業，3年多前返鄉務農，目前栽種紅龍果、芭樂及巴西甜桃等果樹，他帶著自家生病的果樹樹枝來就醫，繳交100元掛號費即可不限時間看診，逐一拿起果樹樹枝向醫生請教照顧方式。

謝臨照說，自己是半路出家務農，以前遇到果樹生病或有照顧問題，除向鄰近果農請教，只能自己想方法解決，常花許多時間又無法真正對症下藥，有了植物醫生真的幫助很大，未來希望醫生可以出診，幫助更大。

催生《植物醫師法》 盼3贏

植物醫生唐立正指出，植物可能遭遇病害、蟲害或土壤等問題，也與人一樣有季節病，以往農民多以經驗傳承或透過農業商介紹幫作物治病，常無法正確診斷，反因用錯藥，引發二度傷害，甚至因下藥太重導致食安問題，植物醫師的設置可解決問題。

陳吉仲強調，植物醫院的設置除可協助農企業為作物正確診斷，還能減少農藥使用、培育相關人才，進而推動《植物醫師法》立法，創造三贏。

(中國時報)

桃竹竹苗 7月擺攤拚觀光 北門溼地公聽會 反對聲浪大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。