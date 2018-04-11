北門溼地公聽會 反對聲浪大

2018年04月11日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

《濕地保育法》上路已經2年多，全台沿海共畫設42處國家級重要溼地，未來將禁止相關開發行為，目前共公告39處，其中北門地區的溼地保育利用計畫引起地方民眾反彈，今年初內政部營建署召開說明會時，還遭地主及漁民集體退席抗議，市議會工務委員會10日召開公聽會，出席的近百位民眾仍反對畫設溼地。

憂捕撈漁業受限

市議會工務委員會昨日在北門區公所召開溼地公聽會，議員陳朝來表示，漁民憂心畫設溼地後，捕撈漁業及私有地開發都會受到限制，且沿海地區傳統多為鹽業用地，後來不是遭遇地層下陷就是淤積陸化，沒有實際監測調查，逕由所謂的學者專家畫為溼地，太過勉強，未來還有國土計畫，疊床架屋，居民動輒得咎。

陳朝來提到，彰化大城、芳苑數千公頃土地欲畫設溼地，遭到地方強烈反彈，前後開設10多場公聽會，結果仍是暫時擱置，北門地區開了兩次會就要公告，很不尊重民意。

不排除北上抗議

永隆里長潘江益質疑，以後是否連抓鰻苗都違法？永華里長侯明順說，井仔腳好不容易成為觀光景點，現在周邊被溼地包圍，要怎麼發展？北門農會總幹事洪明農高喊反對溼地畫設，現場近百位民眾也起立鼓譟聲援，還有人高喊「賊仔政府，蔡英文、賴清德下台」，未來將不排除在24日營建署召開審查會時，北上抗議。

涉及溼地畫設的市府都發、水利、地政、工務及農業局等均列席此場公聽會，但由於已經進入程序，各局處也未有多餘時間能針對此議題進行說明，且認為對現行農漁業衝擊不大，欠缺的只是雙方溝通。

(中國時報)