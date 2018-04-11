台灣扣件展 產值4.1億美元

2018年04月11日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣國際扣件展10日於高雄展覽館登場，規模為歷年之最，匯集415間廠商參展、攤位數破千，吸引來自75國、2200名國外買主來台觀展採購，產值上看4.1億美金。貿協指出，11月將首度在高雄辦扣件採購大會，預料今年度整體產值成長15％。

去年成長13％ 今年估15％

中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水指出，全球扣件產值約938億元，台灣去年為43億，較前年成長13％，今年預料會再往上成長。目前全台有1300多家扣件相關業者，多半集中在岡山、路竹、台南之間50公里內。

葉明水提及，雖然近期美國揚言課稅，但螺絲、手工具等鋼鐵製成品不在課稅項目當中，卻對台灣螺絲、線材廠商相對有利，像是春雨、恆耀等，預計將帶動一批漲勢。

高品質又精緻 難以取代

台灣螺絲公會理事長蔡圖晉直言，近年大陸躍升為扣件大國，以低廉價格取勝，但台灣朝高品質、精緻發展，具有不可取代性，尤以汽車、醫材等扣件應用發展最佳，他樂觀看待今年扣件產業，預估在汽車扣件可再成長逾15％。

高市經發局副局長王宏榮指出，高雄「螺絲窟」占全台7成多產值，螺絲產業下一階段重要發展是朝產線智慧化、產品高值化，高市府在這兩年來致力推動「南台灣跨領域計畫」，盼將台灣過去30年來發展最好的ICT產業當中的數位管理方式及全球運籌能力，引導到既有產業。

(中國時報)