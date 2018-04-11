及格代挨打百下 校方致歉師調職

2018年04月11日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮高工1名機械科2年級學生，國文成績考了60分卻被許姓女導師指名代替其他不及格的同學挨罰，手心被用木條打了100多下，打到木頭都裂開，校方昨（10日）召開教評會將許姓老師調離導師職務並對外致歉，機械科校友指出，該師已非第一次出包，呼籲校方嚴懲「變態女師」。

40多歲的許姓導師規定班上學生，國文考試未滿60分「少一分打一下」，張姓學生剛好及格卻要代替10名受罰同學受過，造成右手大魚際處挫傷、瘀青，家長認為兒子遭到不當體罰，氣得向議員投訴，學校祕書巫春富證實確有此事，並依規定通報教育部。

巫春富指出，學校三令五申宣導老師不能體罰學生，老師處罰方式確實不妥；校方強調，許姓導師是求好心切、「恨鐵不成鋼」，而張姓同學可能發言觸怒許姓導師，才會讓導師有針對性，10日中午校方也依規定召開教評會將許姓老師調離導師職務。

花工學務主任金良遠說，許老師在校任職十餘年，平常與同事互動較少，許姓老師身為班導，尤其自身又教國文，自然會對班上同學成績有較高期待，才會特別嚴格，校方除撤換導師，也更換該班國文課任老師，並對班上學生進行心理輔導。

「一點也不意外！」花工機械科陳姓校友說，許姓教師已經不是第一次出包，過去也多次情緒失控處罰過當，引起學生及家長反彈，要求校方更換班級，校方為息事寧人，通常順應家長意見將學生進行轉班，但未試圖去解決問題。

(中國時報)