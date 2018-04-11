鹿寮坑元氣站 改造空間秀成果

芎林鹿寮坑「竹風樂境」用稻草稈紮成一束束，鋪在屋頂上，改變原來鐵皮屋頂外觀。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導
芎林鄉鹿寮坑年輕人分享在地空間改善經驗。（邱立雅攝）

磚砌老房子配上鐵皮屋頂，看起來總有那麼點不對勁。鹿寮坑活力元氣站向縣府交旅處申請社區規畫師提案，希望將元氣站的屋頂去鐵皮化，去年通過評選後，在地居民動手將收割後的稻稈紮緊放上屋頂，讓整個元氣站建築物與大自然更和諧融洽。

鹿寮坑活力元氣站計畫組長吳語喬一直期待能拉近社區長輩們的距離，她深耕鹿寮坑活力元氣站，將之打造為「竹風樂境環境共好平台」，她表示，元氣站過去是在地居民聚會的場所，她希望找回過去的樣貌，讓長輩走進來一起聊天、喝茶、拉二胡。

「目的是舉辦社區共食。」吳語喬表示，透過屋頂去鐵皮化的計畫，邀請社區與其他社區的人們一起動手，花了好幾個月的時間，共同學習如何將稻稈紮成束，再鋪上屋頂。為了讓長輩們在元氣站行動自如，也在計畫內製作了無障礙設施。

79歲在地耆老黃祥三表示，去年收割期結束後，他把稻稈交給鹿寮坑元氣站人員，帶領大家一起晒稻桿，再一起動手紮稻草。「很涼快喔！」黃祥三說，古早時代鹿寮坑居民有的沒有錢可買瓦片，就利用稻稈晒乾紮緊變成屋頂，每年蓋上一層新的稻草，「很堅固，不會掉。」

此次社規師提案空間改造計畫案共29項提案通過，目前驗收進度已接近尾聲，10日當天有4個社區驗收成果預計在4月舉辦成果展。新竹縣社區規畫師輔導團隊表示，提案多半為窳陋空間改善，像是闢建生態池、步道修復、文化保存與友善農耕，讓人與土地有更多緊密的連結。

(中國時報)

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