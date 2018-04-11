豐岡村民怒吼「不要輔導我們忍耐」

2018年04月11日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣大埤鄉豐岡村設置養豬場爭議延燒，近百名村民10日又到縣府持白布條抗議，婆婆媽媽拿衣架敲鍋子鼓譟，反對政府輔導業者合法，他們拒絕被輔導「忍耐」，農業處長林慧如表示，檢視整個申請規範與過程，業者是合法申請。

豐岡村埔羌崙段去年有業者申請新設養豬場，擬飼養800頭母豬繁殖仔豬，去年4月19日獲縣府農業處核定容許，村民風聞大埤鄉公所將核發建照，今年3月27日發動百人到縣府抗議，10日二度抗議。

村民手持三字經字眼的白布條、按汽笛嘶喊「抗議、抗議」，村民指出，縣府一再強調容許視依法審查，後續會嚴格把關，意思不就是輔導業者一人合法，輔導所有村民忍耐？「不要輔導我們忍耐！」

村民質疑該業者曾在元長鄉申請設置許可未過，為何改設於大埤鄉就可以？養豬業廢棄物汙染應該集中於專區或原本的飼養區，而不是以鄰為壑，若該村設置養豬場，豬糞水沿著長達1公里水利溝渠排放，灌溉區農民怎麼辦？民眾也質疑該場未獲許可就動工，違法在先，有無官商勾結之虞？

農業處長林慧如出面接受陳情書解釋，調查站、地檢署針對本案都曾到縣府調閱資料，經手的公務員接受傳喚，9日農業處接獲地檢署行文「查無不法」。

林慧如表示，農林漁牧都是農業的一部分，養豬也是，這是農業目前面臨的問題，養豬產業走到哪裡，民眾就不歡迎到哪裡，這是政府應該面對的，該場沒有違法但地方無法接受。

(中國時報)