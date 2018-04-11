豐岡村民怒吼「不要輔導我們忍耐」

大埤鄉豐岡村民抗議村內設置養豬場，婆婆媽媽們拿出鍋子和曬衣架敲擊抗議。 （周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣大埤鄉豐岡村設置養豬場爭議延燒，近百名村民10日又到縣府持白布條抗議，婆婆媽媽拿衣架敲鍋子鼓譟，反對政府輔導業者合法，他們拒絕被輔導「忍耐」，農業處長林慧如表示，檢視整個申請規範與過程，業者是合法申請。

豐岡村埔羌崙段去年有業者申請新設養豬場，擬飼養800頭母豬繁殖仔豬，去年4月19日獲縣府農業處核定容許，村民風聞大埤鄉公所將核發建照，今年3月27日發動百人到縣府抗議，10日二度抗議。

村民手持三字經字眼的白布條、按汽笛嘶喊「抗議、抗議」，村民指出，縣府一再強調容許視依法審查，後續會嚴格把關，意思不就是輔導業者一人合法，輔導所有村民忍耐？「不要輔導我們忍耐！」

村民質疑該業者曾在元長鄉申請設置許可未過，為何改設於大埤鄉就可以？養豬業廢棄物汙染應該集中於專區或原本的飼養區，而不是以鄰為壑，若該村設置養豬場，豬糞水沿著長達1公里水利溝渠排放，灌溉區農民怎麼辦？民眾也質疑該場未獲許可就動工，違法在先，有無官商勾結之虞？

農業處長林慧如出面接受陳情書解釋，調查站、地檢署針對本案都曾到縣府調閱資料，經手的公務員接受傳喚，9日農業處接獲地檢署行文「查無不法」。

林慧如表示，農林漁牧都是農業的一部分，養豬也是，這是農業目前面臨的問題，養豬產業走到哪裡，民眾就不歡迎到哪裡，這是政府應該面對的，該場沒有違法但地方無法接受。

(中國時報)

勇腳馬拉松 特教生挑戰自我 周末到大鵬灣 觀賞水上賽事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。