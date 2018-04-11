瑞芳保育區擬建堤防 新北反彈

2018年04月11日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

深澳電廠爭議再起，台電擬另蓋離岸防波堤區隔航道供漁船進出，為了闖關環差還刻意漏畫「瑞芳保育區」，事後誣指「新北市沒意見」；新北市府10日批評台電掩蓋事實「先設箭再畫靶」，逼迫市府同意，市府不會核發防波堤建造，呼籲中央跟台電撤回深澳電廠、重做環評。

新北市環保局、農業局及漁業處10日召開記者會指出，2014年市府在深澳灣公告劃設「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，依法不得任意開發，但台電要新設卸煤船航道，與原本漁船航道區隔，防波堤規劃在深澳岬角珊瑚礁保育區內，嚴重影響水下生態，台電2016年曾提出調整保育區範圍，遭市府以影響整體漁業資源與海域生態駁回。

新北市環保局長劉和然說，深澳電廠擴建案從去年6月起開過3次小組會議及1次大會，中央漁業署曾提醒台電若涉及漁港、防波堤變更，將牽涉法規限制，必要時需重做環評，不能用一頁2、300字環差報告草率帶過。

劉和然批評，今年1月29日第3次會議提及，台電欲建置I型防波堤及L型防波堤，將改變灣內水流速度及方向，影響原始生物棲息環境，建議重做環評，此部分白紙黑字做成決議，環保署副署長詹順貴身為會議主席「怎麼可能不知道」。

他強調，新北市多次在環差會議中提出異議，但台電掩蓋公開資訊、故意漏畫保育區範圍，讓環委看不出防波堤均在保育區內，此舉「陷環委於不義」，且環差先過、再調整保育區的「頭過身就過」想法更是要不得。

台電宣稱深澳電廠計畫2006年已通過，新北市2014年才劃設保育區。新北市提出台電當年通過環評的設置圖，指當初規畫卸煤碼頭在番仔澳灣（象鼻岩西側），而深澳灣（象鼻岩東側）未規畫防波堤，直指台電再度說謊。

(中國時報)