陳金德籲游錫堃 返宜蘭參選

2018年04月11日 04:11 中國時報 胡健森 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭代理縣長陳金德10日表示，以目前宜蘭縣的政治氛圍，如果前行政院長游錫堃願意承擔起責任，點頭回到故鄉參選宜蘭縣長，這將是「萬幸」、「是非常好的一件事情」，他愷切呼籲游錫堃應該要慎重考慮此事。

民進黨中執會雖已在3月14日提名立委陳歐珀為年底宜蘭縣長選舉參選人，但陳歐珀的黨內整合之旅卻屢屢受挫，陳金德10日更直接表示，民進黨將推蘇貞昌為新北市長參選人，民間則隨即浮出「敦請游錫堃回宜蘭參選」的聲音，一旦游肯點頭擔下這項任務，這對宜蘭縣來講是「非常好的事情」，也可以解決目前民進黨在宜蘭縣的困境，同時避免未來宜蘭縣政陷入黑暗。

陳金德表示，宜蘭縣目前氛圍，不只民進黨內部，更多人關心及擔憂宜蘭未來的發展，如果游錫堃肯點頭，這真的是「萬幸」，他個人不僅會支持，也強烈呼籲游錫堃能慎重考慮返鄉參選。

至於黨中央已經提名陳歐珀，如果又改推游錫堃參選，是否與黨的制度相牴觸？對此陳金德強調，就大局而言，宜蘭縣的未來發展必需要擺在首位，其次是民進黨要延續優良的執政政績，第三才是政黨制度，如果為了滿足第三點而犧牲了第一點及第二點，那麼這個制度也是「假的」，要達成前兩個目標，犧牲政黨制度則是不得已的選擇；也因此他愷切呼籲游錫堃慎重考慮回鄉參選年底宜蘭縣長。

對於陳金德呼籲游錫堃返鄉參選，已被提名立委陳歐珀態度低調，不做任何回應。游錫堃辦公室則表示，民進黨在宜蘭已完成縣長候選人提名，游院長支持黨提名的候選人，也期盼鄉親與黨員，都能一起支持相挺，共同守護宜蘭價值。

(中國時報)