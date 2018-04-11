聲樂家率管樂團 校園開唱

2018年04月11日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市永平高中13日將舉辦「秀藝新北，樂永平華」音樂會，邀請國際知名聲樂家簡文秀、金曲歌王殷正洋等國內外樂壇與歌壇重量級人士，跟永平高中學生管樂團同台演出；簡文秀說，這是她第一次走入高中校園演唱，挑選十多首國台語經典老哥，希望能與青年學子激起不同火花，也歡迎民眾入場欣賞。

永平高中音樂會以「為生命而唱」為主題，將於13日晚上7時在校內舉行，邀來聲樂家簡文秀、金曲歌王殷正洋、長笛天后華姵、雙鋼琴家蔡楨華與王麗君，與永平高中同學演出，鼓勵所有小孩都能知樂、懂樂、懂樂。簡文秀精心挑選《思慕的人》、《恰似你的溫柔》等十多首國台語經典老歌。

簡文秀說，她從教育體系畢業，後來專攻聲樂，深感人文藝術重要，而人生最高價值在於文化藝術的深耕與成長，人格才會圓滿成熟，社會才會更祥和，她雖然忙碌，也要到校園陪伴、教導孩子音樂與美感。

永平高中在學科教育外，也積極推動學生藝術欣賞及創作能力，校園中提供藝術成果展演空間、鼓勵學生加入管樂園，是新北市唯一獲得教育部藝術教育貢獻獎的公立高中；校長劉淑芬說，要讓學生們在生活中感受藝術，培育每位學子具備美的感受力、想像力、創造力與表達力。

(中國時報)