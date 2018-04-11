冷戰擺一旁 溫情放中間

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳建仲

時隔3年，大陸最高領導人習近平，再度和「兩岸共同市場基金會」榮譽董事長蕭萬長於2018年博鰲亞洲論壇短暫會晤，習近平收起在大陸全國人大閉幕會強勢反台獨的語氣，轉而對台溫情喊話，希望「共同推進祖國統一大業，共圓中華民族偉大復興的中國夢」。這是習近平第一次在會見國民黨高層人士時，直接訴求推進兩岸統一，顯示自十九大以來，習已將兩岸關係定位在「統一進程中」。

本屆博鰲年會受中美貿易戰陰影、南海衝突可能再起、兩岸關係逆轉，以及美國川普總統打台灣牌等重大變數的衝擊下，外界對習近平是否在蕭習會上做出對台重要宣示，高度關切。此次蕭習會，國民黨已經下台，蕭萬長也不代表黨主席傳話，加上博鰲論壇性質是經貿合作，本非兩岸關係主要平台，而且國共論壇卡關，吳敦義遲遲末能成行，習難以和蕭進行政策性對話，蕭習會再次被定位是禮貌性會晤。再看國台辦去年主動釋放惠台31項政策，也沒有把球做給國民黨，似已透露北京對台工作的新走向。

不同於2008年4月，尚未就任副總統的蕭萬長與時任大陸國家主席胡錦濤會晤；當時蕭銜命提出兩岸16字箴言：「正視現實，開創未來，擱置爭議，追求雙贏」，開創馬政府兩岸關係的新局。2013年4月，已卸任的蕭萬長和習近平主席在博鰲第一次會晤時，改提新版16字箴言：「鞏固互信，堅定向前，務實開展，深化合作」，習則提出加強兩岸經濟高層次對話協調、共促民族復興等4點希望，期待開啟政治對話，但馬政府始終將會談定位在「只談經濟、不談政治」。

為此，習近平特別在10月召開的APEC峇里島年會中，對擔任特使的蕭萬長說：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去。」而2015年的博鰲論壇受到「太陽花」反服貿抗爭的影響，習蕭再會時，只有禮貌性的5分鐘。

近來，大陸民眾反獨壓力驟增，北京先後由駐美公使、大使以及相關國防、外交、國台辦等針對美國發表強硬談話，官媒甚至刊載前中將的武統文章。然而，習近平在此次7分鐘的談話中，僅簡短重述「堅持九二共識、反對台獨」的基本立場，更多以他在福建、廈門任職時的經驗，稱許台胞、台企對大陸發展的貢獻，拉近彼此距離。相對近來兩岸關係因美國通過《國防授權法案》和《台灣旅行法》、國家安全顧問波頓可能出席美國在台協會台北辦事處大樓落成典禮、賴清德台獨談話等的高壓情勢，習選擇釋放溫情，為緊張情勢降溫。

本屆博鰲論壇恰逢大陸改革開放40周年，也是今年首個主場外交，相對於川普點燃全球保護主義浪潮，北京顯然希望博鰲論壇能發揮和「達沃斯世界經濟論壇」相同的影響力。習近平在致詞時暗諷川普「冷戰思維、零和博弈已經陳舊落伍，妄自尊大或獨善其身只能四處碰壁」，顯示中美角力仍持續上演。

問題是，亞太經濟整合加速，大陸推動新的經濟改革，台灣都應積極尋求融入，但夾在美中角力當中的台灣，如今反而動彈不得，這正是蔡政府最困難的考驗。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)