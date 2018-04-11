封存新車開舊車，這是什麼腦袋？

2018年04月11日 04:11 中國時報 楊渡

如果有一個人怕馬路上開車危險，寧可把一輛新買的車封存起來，可為了交通需要，只好把40年份、準備報廢的舊車拿出來，拼拼湊湊，修了再修，終於上路。請問，你會如何評價？這樣的腦袋，是不是有問題？

任何人都知道，就算要開車，也該開新車，而不是舊車。新車的零組件都是新的，現代化的檢查也會比過去嚴格。而40年前的舊車，當時檢驗沒那麼嚴不說，絕大部分零件都舊了，磨損的磨損，老化的老化，所以即將報廢，再開出來，什麼時候在半路拋錨、爆胎，誰也不知道。這都只是基本常識。

封新車開舊車，只有腦袋壞了的人才這麼幹吧？可是，這個政府就是這麼幹的。封核四，重啟核二，就是這個現世的見證。

說核能電廠危險，所以核四要封存起來，基於全面「非核家園政策」，沒話說。但電實在不夠用，怎麼辦？腦子動到了核二。於是「封新車開舊車」的戲碼就上演了。坦白說，如果這個政府非動到核能，才能確保發電，那也沒關係，但至少也以安全為主要考量，啟用核四。不只因為它是「新車」，核四的安全檢查是在各方矚目反對之下，特別聘請了國際專家來檢查，經過多重考驗，最後才確定可運轉。它的安全係數當然比即將到達年限的核二好多了。

更何況，核二建設時，當時全世界對核能電廠的建設經驗還有限，正是初啟之時，因此無論設計、安全防護、能源運用等都不比今日。現在全世界的核能電廠數量是當時的數十倍，無論技術、安全設計、意外應變等顯然優於當年。

日本福島出事的機組事實上也是一個老式的設計。出問題的機組都是建於1970年代初的沸水式反應爐，而台灣的核一兩座機組是沸水式反應爐第四型，而核二是沸水式反應爐第六型。這樣比較不是意味著沸水式反應爐就比較危險，而是意味著當年的設計與技術就是如此。一如我們說1970年代的汽車設計，是與當時的技術能力、設計思維息息相關的。以現在眼光來看，當年不會有安全氣囊，不會有電子設備、自動監控、導航系統等，所以現在的汽車，安全檢查更為嚴格，製造規範更為細密，在設計上會比1970年代的古董車安全。這一點是可以確定的。

核能電廠也一樣。1970年代，核能發電剛啟用，美國有關核發電的技術都還處於開發試驗階段，乃至於輻射對人體傷害的程度、範圍、後果等，全世界除了日本的兩顆原子彈之外，都還沒有經驗，所以對核能都處於過度樂觀、缺乏驗證的階段。

是直到1979年美國發生三哩島事件才引發恐慌，美國出現反核電廠的風潮，不少核電廠的設計公司遭到關閉。1986年蘇聯的轍諾比事件更加重危機。但隨後的新式反應爐則基於前兩次經驗，注重安全設計，特別是核燃料棒的使用與控制是關鍵。所謂核融爐，都是因設計、人為疏失等原因，缺水導致核燃料棒不斷分裂燃燒，造成高溫而燃毀，造成輻射外洩。經過30幾年的演進，核能電廠設計與安全防護也改變很多，至少現在設計的核電廠比核二和福島的早期機組安全多了。

附帶說明一下，核能發電的基本原理其實非常簡單。所謂火力發電是像在瓦斯爐上燒水，利用蒸氣來轉動發電葉片；而核能發電則像電湯匙，把核燃料棒像電湯匙一樣伸入水中，利用核子分裂產生的熱能，將水燒開，再運用其蒸氣發電。關鍵是因為核燃料棒有輻射，且一旦核分裂開始便無法停止，所以產生的水與所有器具都有輻射汙染，因此整個安全設計與環境要做防護控制，如此而已。

台灣是一個小島，要不要使用核能可以討論。但台灣生態能負荷的非常有限，想靠火力發電，真的會造成生態危機。不信，你去中南部看看，曾是藍天白雲的台南、台中，已經霧霾蔽天，更不必說高雄、雲林了。深澳如果再開一座火力電廠，那台北就真的要「淪陷」為霧都了。

先不管能源政策如何，就安全論安全，現今政府如果還有基本常識，或者，以蔡英文總統愛開快車的個性，應該比誰都清楚，封新車開舊車，是一件超級的愚行。為了安全，為了能源，就別再胡鬧了，關了核二，重啟核四吧。（作者為作家）

(中國時報)