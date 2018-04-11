中美競爭下的東亞熱點

2018年04月11日 04:11 中國時報 黃介正

《編按：中美兩國從去年可能建構「新型大國關係」，發展到華府將中國定位成「修正主義強權」，兩強關係從國際競爭、貿易大戰、朝鮮博弈、南海爭議、甚至台海交鋒，競爭對抗愈顯激盪。為此中時集團第5度與中華戰略暨兵棋研究協會合作，邀請饒富經驗的學者專家，模擬推演中美強權對局之勢，探索未來兩岸關係發展之可能外部環境。》

自去年秋以至今日，中國大陸透過領導換屆、修憲以及機構改革，勾勒出數十年強國復興的藍圖，也透露走進世界舞台中心的壯志。另一方面，美國在「美國優先」的大旗之下，不但提出「印太」概念，又威脅與中國大陸開啟貿易大戰。美中兩強權力板塊對撞，趨向「修昔底德陷阱」，對台灣形成雙重擠壓，必須高度重視。

此次政軍兵棋推演以當前至今年夏末初秋為時段，分紅（中國）、藍（美國）兩組，並選取：一、中美兩強將否邁向「修昔底德陷阱」的設想；二、朝鮮半島世紀對話；三、《台灣旅行法》較量台海，做為3個主想定，並分別設置特別狀況，進行推演。

兵推的第一動次，針對美中雙邊關係走向，研判2020年前，國際強權格局與結構，首先要求扮演中美兩國決策當局就未來3年情勢可能發展，對雙方之強權地位與國際影響力，研擬各種利害的評估報告。其後之特別狀況包括：在兩強負責國安及外交的團隊均已調整完成之情況下，探討中美「高級別對話」將否重啟，並期待何種形式；以及美中雙方已經浮現之貿易大戰，雙方對堅持意願、可能規模，以及本身利弊進行估算預判。

兵推的第二動次以朝鮮半島情勢為核心，分為兩個階段。第一階段由中美雙方各自就川普與金正恩高峰會談之議題（含優先順位），考量南韓建議韓、朝、美三方會談，中方提議中、美、韓、朝四方和平協定，加上日本及俄羅斯之態度，進行各種利弊分析，以及所需採取之行動方案。第二階段設計中美雙方代表於美朝峰會前，先行在布魯塞爾進行雙邊接觸，透過雙邊會談，探索兩強對議題設定、本身利益、底線思維，以及後續對日、俄、韓、朝之通報。

兵推的第三動次轉向台海相關議題，模擬中美雙方國安團隊針對《台灣旅行法》生效後，實施之層級、性質、時機，以及「台灣安全法」草案之後可能的發展，提出最符合本身利益之行動方案，並就未來台海形勢發展進行預判。其後的兩個特別狀況包括：假設台灣全力推動國防部長出席秋季在美國舉行的「美台國防工業會議」，並赴五角大廈與美國防部進行戰略對話；以及虛擬日本《讀賣新聞》獨家報導透露，日本政府祕密研擬提供台灣潛艦製造技術，並將應聘派員長駐台灣指導建造，測試中美兩強反應的強度與妥協之空間。

此次的政軍兵棋推演，我們刻意不設置台灣組，並非忽略我國在世界變局中之特殊地位，也不意指在強權博弈中無可扮演之角色，乃是鑒於台灣前途與中美兩強的深度連結，以及我們必先對大國競爭棋盤有更多的理解與掌握，方能全面認知未來可能因應的挑戰，並據以探索本身的生存戰略與圖強之道。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）

(中國時報)