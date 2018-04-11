大綠小綠開始互咬

友善列印
中國時報
毛嘉慶

總統府副祕書長姚人多與時代力量主席黃國昌連日互槓，表面上的起因是姚人多要挺前監委黃煌雄當促轉會主委，而黃國昌不爽。於是，一場被喻為「文青大戰覺青」的兩大嘴炮，就開始了這場大綠小綠的嘴皮之戰。但兩人透過媒體、臉書的放話，不但蒼白軟弱，而且幼稚可笑。像是，姚譏黃在太陽花學運時密會馬政府高層，這本是公開的事實，但黃不甘被揭瘡疤，就回嘴問說，他去見總統府高層談了什麼？很奇怪吧，鄉民都想問黃國昌，你是裝傻嗎？怎麼會連自己去密會喬什麼都忘了。而國政糜爛至此，忝居高位的兩人還在拌嘴，只證明了他們心中沒有人民，只有權鬥。

其實，黃國昌這樣回嘴是語帶保留的，他已經迴護了姚人多的面子。2016年蔡英文為了轉移核災區食品進口所引起的民怨，黃國昌曾奉召深夜進總統官邸密談，當時姚人多在哪裡、對此訊息是否該有所揭露？但姚黃兩人並未著墨於此，顯然都有不能說的秘密。畢竟那場密會之後沒多久，時代力量就完全配合民進黨演出同婚修法大戲，而姚人多的穿針引線功不可沒，姚黃兩人交情猶見殊勝。如果姚黃兩人真想要對外界釋疑，就請說清楚，為何一個當屬在野黨的立委，會願意進總統官邸密會，因而獲得民進黨立委戲稱「小英男孩」的封號？而他之前就已經有在抗議中去密會府高層的紀錄。姚人多在刮黃國昌鬍子，應該自己先照照鏡子，憑什麼一百步笑五十步。

最新進度是，姚人多諷刺黃國昌的人品「最清高」，而黃國昌則回批姚人多是政黨打手。這就更搞笑了，也透露出兩人似乎有在蔡英文座前爭寵吃醋的情結。

黃國昌從阿扁當總統時一路走來，早已經是綠營外圍組織的扈從學者，打藍捧綠的功夫不是一天練就。他成為立委後，時代力量在《勞基法》放水演戲、前瞻預算配合全票通過，黃國昌扮演的可都是扎扎實實的民進黨金牌打手。姚人多翻臉不認帳，過去的如膠似漆都如幻夢泡影，教黃國昌情何以堪。手握權力的雙方原本鬥而不破，現在公開叫陣了，不為其他，就因為大綠小綠在年底選舉的權位之爭。

時代力量在六都要提名的市議員超過50席，首當其衝的就是民進黨政治版圖。各地的政治派系不可能再讓中央去做人情禮讓，在大綠小綠票源幾乎完全重疊之下，雙方衝突一觸即發。而民進黨中央的選對會督導小組召集人沈發惠，在本屆立委選舉時，被蔡英文硬是喬下給黃國昌，也讓其背後的新潮流系記恨在心，這次沈發惠早早放話明年要衝立委，不就是要先給黃國昌下馬威？

姚人多批評「國運昌隆黨」一人決策並無違悖事實，沒有人知道時代力量何時開過黨員大會，也沒有人知道時力的政黨補助款流向，是時候該公開透明了，否則民進黨一反咬，黃國昌恐怕真的經不起檢驗。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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