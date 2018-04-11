中美貿易戰與和 台灣何去何從

2018年04月11日 04:11 中國時報 主筆室

大陸國家主席習近平在26國領袖、聯合國祕書長、國際貨幣基金總裁和2000多位全球政商要人見證下，於亞洲博鰲論壇年會發表了以「自由開放」為精髓的主題演說。他提出中國將大幅放寬市場進入、創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護，以及降低關稅擴大進口，來創造一個「人類命運共同體」。

習近平主席的演說受到全球矚目，此刻美中貿易大戰有如箭在弦上，是否會在真正實施前夕突然達成協議，規畫出有效減少美中貿易逆差的途徑，使得貿易戰戛然而止？或是雙方堅壁清野、寸土不讓，導致各自鎖定的500億美元加稅計畫斷然實施？甚至為了讓長期「竊取美國智財權」的中國甘心就範，美國進一步以加碼1000億美元課稅範圍的「短痛」，來換取美國優先的「長多」，迫使中國不甘示弱加碼對幹，讓全球陷入恐慌，真是難以逆料。

但是，由歷史的長河來看，美、中兩強未來激烈競爭必然不可避免，而且會持續一段不太短的期間－中國主張「自由貿易」在全球攻城掠地，美國（可能結合列強）則強調「正當防衛」，來阻擋中國崛起。

18世紀工業革命在英國發生，讓英國成為全球競爭力最強國之後，就開始主張「自由貿易」來行銷英國產品。二次大戰之後，美國成為世界首強，就換成美國主張自由貿易，搭配各種不公平貿易的報復條款，來為美國產品開疆闢土，其他國家只能利用各種保護措施來拖延或阻擋。如今，風水快速轉到了中國，換成了中國在主張自由貿易，美國要正當防衛了！

川普總統的想法很簡單，就是傳統的「重商主義」思想，認為巨額貿易逆差減少了美國生產和就業。美國對中國的進口遠超過中國對美國的，美國屬於擁有議價優勢的一方，沒有道理打不贏這場貿易戰，所以雖有短痛，但必然長多。特別是在中國全力衝刺「中國製造2025」的時刻，藉機封鎖中國這些高科技業的出口成長、防堵中國「彎道超車」，可收一石兩鳥之效。

但是，川普忽略了中國領導「沒有」選票壓力，川普卻有一堆隨時會見風轉舵的現實選民，且500億美元出口僅占中國總出口2.16兆美元的2.3%，甚至全面開戰下1500億美元出口也只占中方總出口的7%，其中受重傷的許多是外國（包括美國）企業，部分產品還可以另找出路。若1500億美元全為中國產品、且找不到出路，也僅占中國國內總生產（GDP）的1.3%，何況若中國增值（value-added）部分僅有一半，對國內生產總額的損失更不到1%。在習主席剛通過修憲延任案、全國上下齊心營造「中國夢」的此刻，中國當然有決心打贏這場貿易戰，不過，習近平還是選擇「人類命運共同體」的和平道路。

美國川普將如何回應習近平，目前還不得而知，但台灣夾在美、中之間應如何自處，是一個極為尷尬，且處理不好可能讓台灣經濟掉入無底深淵的窘境。試想，中國經濟1年成長6%以上，高於美國1倍，經購買力（PPP）調整的經濟生產已經超越美國（去年23.12兆美元，美國為19.36兆美元）；在「東協和中國」自由貿易協定助威下，去年東協10國中，有8國以中國為首要進口國、有6國以中國為首要出口國，中國將盡速將其擴大為「亞太自由貿易協定」（FTAAP）。李克強總理即將訪日，以化解中日歧見、迅速完成「中日韓自由貿易協定」，加上中國在「一帶一路」倡議之下，和東協、南亞、中亞、獨立國協和中東歐64國的經貿關係將會逐步增強，帶來與日俱增的商機。

上述發展，讓我們在不久的未來就會看到一個以中國為主導者的「全球貿易新秩序」，美國的地位將逐漸弱化。反過來看，美國除要求台灣開放豬肉進口以外，並未提供台灣簽署自由貿易協定的任何承諾。面對這樣一個和北京大打「台灣牌」，但隨時可能讓台灣成為博弈「棄子」的國家，美國迄今卻未提供我國任何經濟承諾。在這場貿易戰中要如何選擇，正在嚴厲考驗著我們的智慧。

(中國時報)