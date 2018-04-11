蔡英文老實樹

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中國時報
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賴清德在閣揆任內三度宣稱自己是主張台獨的政治工作者，大家都在看，任命他的長官─蔡英文總統會怎麼處理或回應？果然，從蔡英文最新的反應來看，蔡總統真的已經管不住賴揆了！

蔡英文說，賴講台獨，這是他的個人意見，「畢竟是行政院長了，總統要給他一定的尊重。」這話說得何其體貼、多麼謙卑！

誰都知道，主張台獨在台灣社會屬於言論自由，但公務人員、尤其是服膺中華民國憲政體制的最高行政首長，是否也有主張台獨的自由？恐怕要另當別論，身為閣揆，在憲法與法律規範之外，尤應考量政治責任與影響。

所以，賴揆公開講台獨的嚴重性與影響性，當然不是一句「個人意見」就可唬弄過去。蔡還緩頰說，賴會講這些話都是因為在立法院被問到，他才去回答。問題是，蔡英文說錯了，賴最新一次講台獨，並不是在國會被動答詢，而是在紀念鄭南榕的活動中主動說的。

為了替賴清德收爛攤子，最絕的是蔡英文竟然說賴會講這些話，是因為「他是一個誠實的人！」如果這句話真的出自蔡的真心，那麼請問，蔡賴二人在台獨的主張上，是不是在唱雙簧互扮黑白臉？還是說，因為必須尊重賴的誠實，蔡自己其實是不誠實的？

蔡英文總統在接受電視專訪中，還脫口說出不少經典絕句，例如「其實我是接近民眾的，只是你不知道我在接近你而已。」

但這些都比不過她說賴揆「誠實」來得「話中有話」；政治語言是內行看門道，蔡對賴只能不斷強調「很好、滿意」，兩人究竟誰比較誠實呢？

(中國時報)

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