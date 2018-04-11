小英丟給柯P的真正問卷

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中國時報

蔡總統接受專訪，針對賴揆自稱「台獨工作者」的談話，表示那僅是個人意見，予以尊重，賴揆在政策上仍支持維持現狀與兩岸穩定的政策基調。但是對於提出「兩岸一家親」的柯市長，蔡總統就沒有拿出「予以尊重」的相同標準，而表示要再觀察，暗示雙方合作仍存變數。蔡總統肯定賴揆但卻高舉「台灣價值」持續檢驗柯市長，實在讓人摸不著頭緒，難道「台灣價值」是鼓勵政治人物要有見人說人話，見鬼說鬼話的雙重人格？

「兩岸一家親」變成親中的紅帽子，也很奇怪。最早高談此調的是2013年出席博鰲論壇的蕭萬長，隨後國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜也都談過，但2000年陳水扁就職演說時則提到「兩岸人民緣自相同的血緣、文化和歷史背景」，這種說法恐怕不比「兩岸一家親」含蓄。若以蔡總統的標準，只怕連阿扁總統都過不了關。另外，看看賴清德在接任閣揆前的赴美演說中，直接提出「親中愛台論」，這種論調恐怕更比柯市長的表態直白。顯然，「台灣價值」只是個內涵虛無飄渺的幌子。

柯、賴兩人，無疑是綠營內部有可能挑戰蔡總統2020年大位的頭號競爭者，對於這兩根在背的芒刺，不可能不有所思考。在陳菊應允北上支援後，對賴揆將產生一定的制衡作用，但柯市長卻仍如脫韁野馬一般，難以預料，更無從控制。依照蔡總統介入新北市長的提名來看，勝選仍是首要考量。蔡總統何嘗不想直接切斷柯市長向上的機會，無奈民進黨在台北市無強將可用，因此既不願勉強提名造成綠營分裂，拱手讓給藍營；又不想無條件墊高柯市長政治行情，讓他成為自己兩年後更大的威脅。

尤其「兩岸一家親」的表態，絕非僅止於市長層級的政治意涵。它代表著兩岸論述向中間靠攏，這是綠營政治人物想問鼎總統大位者必經的過程，也等於釋放出準備參選的訊號。過去的陳水扁選總統前硬修台獨黨綱，通過《台灣前途決議文》，謝長廷的「憲法一中」、蔡英文的「維持現狀」，甚至賴揆所提的「親中愛台論」，目的無不在設法淡化自己的獨派色彩，以期在總統大選中能化解更多中間選民的疑慮。柯市長的表態，已讓蔡總統與獨派嗅到威脅的味道，因而提早出手。

彼此將成為敵人，是蔡、柯之間的矛盾所在。其實蔡總統在意的絕不是柯市長心中的「台灣價值」究竟為何，而是柯市長願不願意承諾在連任後，會做滿市長任期。如果柯市長肯公開表達「2020年不參選總統」，「台灣價值」這張考卷不管怎麼答，都已經過關。如果沒有講到蔡總統想聽的這幾個字，雙方合作的變數將越來越高！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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