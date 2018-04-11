2018年04月11日 04:11 中國時報 陳保基

台大校長聘任的爭議最近在教育界是熱門話題，因為今年有幾所大學要新選校長，大家都擔心各學校若選出執政黨不喜歡的人選，會步台大後塵，無法上任，因此只有政治正確的人會參加遴選，限縮了多元參選的情況，與官派沒有不同，像是在威權體制下一樣，對照現在的台灣真的不可思議。

台大校長遴選委員會自去年7月10日召開第1次遴選會議，歷時半年選出管中閔為第12任校長當選人，原定今年2月1日就任，教育部拖延3個月仍未發聘，期間要求台大答覆許多媒體和網路所提莫名其妙的問題，台大也應教育部要求，召開校長遴選委員和臨時校務會議，均確認遴選結果毫無疑義，教育部不顧台大師生權益與台灣高等教育發展，這是台大歷史上從未發生過的，在號稱尊重民主的民進黨執政下格外諷刺。

最新的發展是，教育部以跨部會諮詢小組來調查管中閔在大陸任教情況，要他所有任職單位均要答覆，沒想到在開會之前爆出內政部長葉俊榮也被浙江大學光華法學院聘為兼職教授，兩位教授都是台大的優秀教授，所以受到國際學術機構的邀請演講授課，請問教育部對管中閔教授和葉俊榮教授是否用相同的規格來檢驗？

更何況教授應海外之聘講學也是國際交流的一環，教育部這樣檢驗，對台灣高等教育的國際化將是一大傷害，外國大學又將如何和台灣的大學交流？教育部違法不聘任台大校長，找了這些理由，結果受傷的是台灣、是我們的高教發展，情何以堪！

台灣大學創校90周年，卻因為教育部遲未聘任新校長，遭遇前所未有的困境，特別是在招生期間，最怕學生家長詢問新校長何時上任。

記得管中閔校長在遴選階段發表治校理念時，以「台大2028─未來大學」為主軸，2028是台大創校百年，他打動台大師生和遴選委員當選校長，這幾個月來台大師生都期盼新校長可以帶領台大成為亞洲旗艦大學，可是因為教育部的顢頇，在台大校史和台灣教育史上留下最黑暗的一段。

唐朝永嘉大師自述修道的歷程：「吾早年來積學問，亦曾討疏尋經論；分別名相不知休，入海算沙徒自困。」情勢發展至此，教育部已是千夫所指，若還不尊重大學自主，依台大答覆的公文盡速依法聘任台大校長，還繼續找千奇百怪的理由來拖延，到頭來入海算沙徒自困，困住了教育部，也讓台灣貽笑國際。對台灣高等教育的傷害，恐怕是投入再多的「高教深耕」、「玉山計畫」都無法彌補！

（作者為國立台灣大學動物科技系教授）

(中國時報)