2018年04月11日 04:11 中國時報 彭蕙仙

台灣民主基金會執行長徐斯儉日前在美國華府智庫「全球台灣研究中心」的座談會上公布一份民調指出，台灣有高達7成的年輕人願意為台獨而戰。根據同一份民調，39歲以下的接受調查者，支持台獨者為23.5%。2成多支持獨立而7成願意為台獨一戰，實在有點不合理。再說目前政府募兵困難重重，年輕人根本連當兵都不願意，如何為台獨而戰？難怪不少人對這份民調的結果高度質疑。

老實說，就算徐斯儉公布的民調為真，現階段確實有高達7成的年輕人願意為台獨一戰，若把時間拉長一些，這個結果的意義其實不大。因為台灣的人口結構正在發生翻天覆地的改變，20年後要到哪裡去找這7成的年輕人，實在是個大問題。

日本厚生勞動省討論會委員河合雅司最近出版了一本書《未來年表：人口減少的衝擊，高齡化的寧靜危機》，以年表的形式，系統化地呈現日本未來因人口變化所可能發生的問題。根據河合雅司的研究推估，在高齡少子化的趨勢下，50年後日本的總人口就只剩下現在的70%，100年後剩下40%，而且一半以上是老人；200年後，日本的人口是現在的10%，只有1380萬人。河合雅司做出了駭人的結論是：日本正在快速縮小、走向滅絕。在這樣的人口趨勢下，台灣的人口專家、台大社會學系教授薛承泰則斷言，日本經濟已經沒救了，安倍晉三再射出幾支箭都沒有用。

日本是眾所周知的老人國，但台灣的情況比日本還要嚴重，因為台灣老化的速度更快。從高齡化（65歲以上的人口占總人口數的7%）走向超高齡（20%），台灣花33年的時間，日本是35年，德國是76年，美國是86年。可以看出，台灣人口老化真是來得又急又快。

根據國發會的預估，2021年台灣高齡人口的占比為16.7%；2025年不但是蔡英文政府所念茲在茲的非核家園元年，也是台灣總人口數的翻轉年，從這年開始，台灣人口數不再增加、走向減少。2026年台灣進入超高齡社會；2030年幼年人口為老年人口的一半；2049年老年人口占35.4%；2050年未滿15歲人口不到10%，每5名高齡者有1名超過80歲；2060年高齡人口的占比為40%，台灣成為「超超高齡社會」，將是那時全球最老的國家。

在這一串數字裡，2021年與2049年，這2個年份顯然最讓人敏感。這是中國大陸所謂的「兩個100年」。第1個是中國共產黨成立100年，第2個是中共建政100年。外界認為，在這兩個時間的區間內，兩岸問題很可能就要面臨最終的解決。

或許台灣真的「覺青代有人才出」，不過，執政者如果拿不出辦法來扭轉人口結構的變化，「天然獨」就算再強，恐怕也難敵「自然老」啊！（作者為資深媒體人）

(中國時報)