朱健炫深入礦場拍黑臉英雄

2018年04月11日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

礦工的兒女在礦區生活，也利用腳踏車載運木頭。

台灣經濟是由一群無名英雄默默打拚所創造，資深攝影師朱健炫的《礦工謳歌》，記錄30年前台灣礦業群英的搏命辛勞，見證礦業的輝煌與滄桑。

礦工回眸照 眼神堅毅

「家裡出來走不到1公里就能看到煤車道」，朱健炫表示，首次被礦工的形象所震撼，仍是拜照片所賜。不諱言是年過30後為參加攝影比賽而關注礦工群體，也受到當時《人間》雜誌影響，熱衷於寫實主義、人文主義的紀實攝影，就此扎進海山等台灣各大礦場，自1981年至1991年，陸續拍下近6000張毛片，此次選了160餘幅進行數位化建檔。

攝於1984年海山煤礦的一張礦工回眸照，讓朱健炫贏得台灣影展黑白組金牌，他認為礦工的眼神往往訴說了許多故事，全身、全臉被煤屑塗黑，眼神中更透出堅毅和辛勞，尤其一抹淡然的笑容，更是應證了礦工們常說的一句話：「在坑裡，命是土地公的，在坑外，命才是自己的。」另一張於1986年攝於十分重光煤礦的照片，同是一身一臉的黑，卻如巨人搬抱起一棵沉重的相思木，也讓朱健炫在拍攝當下悸動不已。

坑外女英豪 笑容燦爛

「礦工們出了坑，不是先去洗澡而是先去找隔日入坑要用的坑木，而後去打磨工具，最後才去洗下一身的煤屑。」這樣的流程，也凸顯了入坑的生命時時在搏鬥著，「使用相思木當坑木，一是來源夠多，二是夠硬，最重要的是，相思木在折斷前會吱吱叫，就知道要落磐了！」朱健炫的照片，也從工作環境、工具到裝扮，留下許多採煤時代的寫照。

當年在坑外，有8成的工作是由女性從業員負責，從煤的分級篩選，操作翻車台，倒入卸煤櫃等均由女性包辦，在朱健炫的鏡頭下，這些女英豪留下燦爛笑容，或許已是對糊口的心滿意足。對應於工寮中女人、孩子的笑容，避不開的是一禎「X光檢查有病者名單」，照片背後是所有礦工的隱憂-矽肺病；照片中諸多原住民身影，朱健炫也是在30年後得到證實，當年許多礦主因人手不足而赴花東招募人手，許多原住民衝著豐厚的待遇，甚至是整個部落移居礦場，「某個程度也造成原住民的小規模遷徒」朱健炫說。

(中國時報)