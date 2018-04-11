瓦洛金穿越銀幕 彈出古典深情

2018年04月11日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

被譽為影史上最浪漫的愛情神話，電影《似曾相識》女主角艾莉絲將懷錶交給愛人後，回到家中、望向窗外，神緒飛返70年，留聲機傾瀉出拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》雋永的琴音，深深觸動所有觀眾。這段美得令人難忘的樂章將在台積心築藝術季「狂舞浪漫─穿越銀幕的古典樂章」中深情重現。

應台積心築藝術季之邀，國家交響樂團將由香港小交響樂團音樂總監葉詠詩擔任客席，帶來這場電影音樂會，擔任鋼琴獨奏的是2003年國際安達鋼琴大賽冠軍得主俄國鋼琴名家阿列克謝‧瓦洛金。

瓦洛金師出名門，繼承傳奇的俄國涅高茲鋼琴學派，20世紀李希特、吉利爾斯等鋼琴巨匠都出自涅高茲門下。瓦洛金則師事涅高茲學生、當今樂壇鋼琴教母薇沙拉茲。獲瑞士蘇黎世安達國際鋼琴大賽首獎之後，獲得樂壇矚目，也經常與一線名團如倫敦交響、紐約愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團多次合作。瓦洛金外表充滿書卷氣，但一演奏，肥厚的雙手演奏出的音色飽滿扎實，變化多端，更顯自信。

音樂會除了電影《似曾相識》中的《帕格尼尼主題狂想曲》之外，也將帶來貝多芬《第七號交響曲》，這首樂曲曾經出現在日劇《交響情人夢》千秋王子的演奏中；電影《王者之聲》中的喬治六世，也借貝多芬自古典開創浪漫的精神明志。最後則是作曲家柴科夫斯基以兩大家族衝突為基底寫下的《羅密歐與茱麗葉幻想序曲》，藉樂音歌頌戀人超越命運與仇恨、至死不渝的深情。

台積電文教基金會長期推廣精緻藝文，每年舉辦「台積心築藝術季」，提供台灣在地優秀藝文團隊舞台，也服務新竹在地社區。今年的台積心築藝術季以「電影」為主軸，精粹出電影中的音樂、戲劇等元素，帶領民眾探看銀幕後的世界。

「狂舞浪漫─穿越銀幕的古典樂章」音樂會將於5月4日舉行，地點在新竹市文化局演藝廳舉行。音樂會也為民眾設計了浪漫套票，兩人同行享700元以上購票8折優惠，並可於音樂會現場兌換精緻小禮。台積電心築藝術季將於4月14日邀請知名影評人藍祖蔚從電影史出發，循電影脈絡說故事講音樂，帶領民眾細品古典音樂與電影交互掩映的況味。

(中國時報)